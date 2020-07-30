Kayseri, yerli otomobilde pay almayı hedefliyor

30 Temmuz 2020

HİLAL SÖNMEZ / KAYSERİ

Kayseri Ticaret Odası (KTO), temmuz ayı meclis toplantısını yaptı. Oda Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri’nin koronavirüs tablosu, ihracat rakamları, e-ticaret, ulaşım ve yerli otomobil konusunda beklentilerine yönelik açıklamalarda bulundu. Yerli otomobil üretiminde Kayseri’nin mutlaka pay alması gerektiğini ifade eden Gülsoy, “Yerli otomobil üretimi için temeli atılan fabrika 1.5 yılda tamamlanacak ve 2022’nin son çeyreğinde banttan ilk yerli otomobil inecek. Keşke bu otomobil Kayseri’nin de aralarında bulunduğu Orta Anadolu Havzası’nda üretilse ve bölgenin kalkınmasına katkı verseydi. Kayserili hayırseverlerin 36 yıl önce yaparak Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’na hibe ettiği Aspilsan’ın yerli otomobilin elektrikli lityum bataryasına teklif verdiğini biliyoruz. Yerli otomobilin 78 parçasının yüzde 92’si iç pazardan temin ediliyor. Kayseri’nin buradan payını almasını bekliyoruz” dedi. Kamu bankalarının salgın süresince çok büyük fedakarlıklar yaptığını ancak iş dünyasının finansa ulaşımda hala sıkıntı yaşadığını belirten Gülsoy, Sicil Affı’nın mutlaka uygulanması, gerekirse yeniden revize edilmesi gerektiğini söyledi. İşten çıkartma yasağının 30 Haziran 2021’e kadar uzatılması ile ilgili de açıklama yapan Gülsoy, “Hükümetin teşvik kararları ve bankaların düşük faiz uygulamaları nedeniyle konut, otomotiv gibi bazı sektörlerde ciddi hareketlilik yaşanmasına rağmen, turizm başta olmak üzere birçok sektörde sıkıntılarımız sürüyor. Önce işletmelerimizi yaşatmalıyız ki, sonra bu işletmelerde insanlar çalışabilsin” dedi.

“Ulaşımda değişimi yakalayamazsak ticaret biter”

Yozgat ve Sivas’a Ankara’dan bağlanan hızlı tren ile Ankara- Niğde otobanının 29 Ekim’de açılacağını belirten Gülsoy, Kayseri’nin de hızlı tren ve otoban bağlantılı yol talebini tekrar gündeme getiren Gülsoy, “Ulaşım olmadan ticaret olmuyor bunu biliyoruz. Kayseri ulaşımda değişimi yakalayamazsa ticaretimiz biter. Kayseri-Ankara Yüksek Hızlı Tren Hattı’nın ihalesini, havaalanının genişlemesini, otoban bağlantımızı, lojistik merkezimizin inşasını ve tek tek saymak istemediğim diğer beklentilerimizi ısrarla gündemde tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu. İhracat rakamları ile ilgili de açıklama yapan Gülsoy, “Bu yılın ocak ve şubat aylarında ihracatımız önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 10’dan fazla artış gösterdi. Salgın nedeniyle mart, nisan ve mayıs aylarında ciddi düşüş yaşadık. TİM verilerine göre haziran ayı ihracatımız 170 milyon dolar oldu. Serbest bölge verileri ile bu rakam 200 milyon doları geçiyor. Bu yılın ilk altı ayında TİM verilerine göre yaklaşık 880 milyon dolar ihracat yaptık. Geçen yılın aynı döneminde bu rakam 990 milyon dolardı” diye konuştu.

“AVM’lerde ciro üzerinden kiralama yoluna gidilmeli”



Ömer Gülsoy, COVID-19 salgını nedeniyle AVM’lerde faaliyet gösteren kiracı işletmelerin mülk sahipleri ile kiralama sıkıntısı yaşadığına değinerek, bu sorunun metrekare üzerinden değil, ciro üzerinden anlaşmayla aşılabileceğini söyledi. Gülsoy, “AVM yöneticileri ile mülk sahiplerine sesleniyorum, kiralama ile ilgili kararlarınızı gözden geçirin. Ayrıca kiralama anlaşmaları Türk Lirası üzerinden ve yeniden revize edilmeli” ifadelerini kullandı.