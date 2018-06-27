Kayseri, yıl sonuna kadar 2.2 milyar dolar ihracat hedefliyor

27 Haziran 2018

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) haziran ayı meclis toplantısında konuşan oda başkanı Mehmet Büyüksimitci, yıl sonu itibariyle hedeflerinin 2.2 milyar dolar ihracat olduğunu söyledi. Türkiye’nin ilk bin ihracatçı firması arasında 13 üyelerinin olduğunu açıklayan Büyüksimitci, “İhracatımız geçen yılın mayıs ayına göre %9.02 artış gösterdi. İlk 5 ayda ise %20.42 arttı. İlk 5 ayda %67.62 artan makine ve aksamları sektörü, Kayseri’de ihracatını en çok artıran sektör oldu. İhracatımızın %40’ından fazlasını gelişmiş ülkelere yapıyor olmamız ürünlerimizin kalitesini göstermesi bakımından sevindirici. Yıl sonu itibariyle 2.2 milyar dolar olan hedefimize ulaşmış olacağız” dedi. Büyüksimitci, Kayseri’nin yüksek hızlı tren, demiryolu taşımacılığı, havaalanı ve otoban bağlantısı gibi çözüm bekleyen konularda Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin takipçi olduğunu söyledi.