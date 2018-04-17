Kayseri’de 748 proje için 1.3 milyar lira ödenek ayrıldı

17 Nisan 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, yatırımcı kuruluşlardan alınan izleme raporlarına göre ilde yerel yönetimlerle birlikte yürütülen 748 proje için toplam 1 milyar 330 milyon ödenek ayrıldığı, ancak bunun sadece yüzde 45’inin harcanabildiğini söyledi.

İl Koordinasyon Kurulu’nun 2018 yılı ikinci dönem toplantısı yapıldı. Toplantıda, yılın ilk üç ayında il genelinde yapılan yatırımlara ilişkin sunumlar yapıldı. Sektörel gelişmeler ile sorun ve çözüm önelirinin de ele alındığı toplantıya Vali Süleyman Kamçı, ilçe kaymakamları, belediye başkanları, yatırımcı kuruluşların bölge ve il müdürleri ile sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. Toplantıda yatırımlara ilişkin bilgi veren Vali Kamçı, 31 Mart tarihi itibariyle, yatırımcı kuruluşlardan alınan izleme ve dönem raporlarına göre yürütülen toplam proje sayısının 413 olduğunu ve bu projeler için öngörülen ödeneğin 820 milyon lira olduğunu söyledi. Kamçı, bu ödeneklerden dönem içerisinde yaklaşık 147 milyon lira nakdi harcama yapıldığını ve parasal gerçekleşme oranının yüzde 18 olduğunu vurguladı. Mahalli idare yatırımlarında ise toplam proje sayısının 335, bu projeler için öngörülen ödeneklerin ise yaklaşık 510 milyon lira olduğunu ifade eden Kamçı, bu ödenekten de dönem içinde yaklaşık 229 milyon lira harcandığını, parasal gerçekleşme oranı ise yüzde 45 olduğunu kaydetti.