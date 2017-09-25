Kayseri'de bilim şenliği başlıyor

25 Eylül 2017

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Sadece ilin değil Anadolu'nun Bilim Merkezi olan Kayseri Bilim Merkezi, bilimi toplum gündeminde tutmak ve gençlere bilimi sevdirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Kayseri Bilim Merkezi bünyesinde bu yıl ikincisi gerçekleştirilecek olan "Kayseri Bilim Şenliği" 29-30 Eylül ve 1 Ekim 2017 tarihleri arasında yapılacak. Kayseri Bilim Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan şenlikte, 18 farklı atölye çadırında 68 etkinliğin yanı sıra bilimsel gösteriler de yer alacak. 2. Kayseri Bilim Şenliği'nde bilim iletişiminin sağlanması, bilimsel bilginin geniş toplum kitlelerine ulaştırılması ve bilim-teknoloji arasındaki etkileşimin kavratılması için sergi, sahne şovları, gösteri, atölye/laboratuvar çalışmaları, tematik bilim oyunları, yarışmalar gibi etkinlikler düzenlenecek. Bu etkinliklerle katılımcıların temel bilimsel olguları fark etmelerinin sağlanması, merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin tetiklenmesi amaçlanmıştır.

7'den 77'ye herkesin katılabileceği 3 gün sürecek şenlikte, dileyen herkes, atölye çalışmalarına ve bilimsel etkinliklere iştirak edebilecek.