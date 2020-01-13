Kayseri’de geleceğe yatırım yapanlar zirvesi bugün başlıyor
Erciyes Teknopark ve ORAN Kalkınma Ajansı iş birliğinde düzenlenecek olan “Summit Erciyes Geleceğe Yatırım Yapanlar Zirvesi” yarın başlıyor.
KAYSERİ/DÜNYA
Melek Yatırımcıların bir araya geleceği etkinlikte daralan geleneksel ekonomiden kurtulma yolları, erken aşama yatırım pazarı fırsatları, rekabet üstünlüğü elde etme ve teknoloji yatırımları yapan iş insanlarının tecrübe paylaşımları üzerinden iş dünyasında yeni bir farkındalığın oluşturulması amaçlanıyor. Ramada Resort By Wyndham Erciyes'de gerçekleşecek programda; İş Dünyasını Bekleyen Yeni Fırsatlar, Daralan Ekonomiden Kurtulma Yolları, Aile Şirketlerinde Girişim Sermayesi Fonu, Teknoloji İnovasyon Bölgesel Kalkınma Fonu, İş Dünyasını Bekleyen Tehlikeler ve Technology Showcase konu başlıkları ele alınacak.