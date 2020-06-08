Kayseri’de üç kütüphane, bir okuma salonu açıldı

08 Haziran 2020

HİLAL SÖNMEZ/KAYSERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Kayseri Büyükşehir belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Beyazşehir Halk Kütüphanesi, Ziya Gökalp Semt Kütüphanesi, Argıncık Semt Kütüphanesi ve Merkez Kütüphane ek okuma salonunun açılışı gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 7 kütüphanenin hizmet verdiğini açıklayarak, Hava İkmal Millet Bahçesi içine de kütüphane yapılacağını duyurdu. Hizmete açılan kütüphanelerin tamamında sosyal mesafeyi korumak için çalışma alanlarının mevcut kapasitenin altında dizayn edildiğini de belirten Büyükkılıç, “Beyazşehir Halk Kütüphanesi ve Çocuk Kütüphanesi’nin yapımını çok kısa sürede tamamladık. Güncel ve akademik yayınlarında olduğu bir koleksiyonumuz var. Yaklaşık 12 bin basılı kitap, 22 bin adet e-kitap, 3 bin sesli kitap, 70 tane süreli yayın aboneliği bulunuyor” dedi.

Kütüphanelerdeki hizmetlerden kullanıcıların ücretsiz yararlanacağını ifade eden Büyükkılıç, “Ayrıca kitap sterilizasyon cihazı ile de kullanıcılar bütün kitapları steril hale getirerek kullanabilecekler. Sosyal mesafe kuralları gereği de 400 kişilik kapasiteyi 88 kişilik olarak dizayn ettik” dedi. Açılış törenine, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile birlikte kent protokolü de katıldı.