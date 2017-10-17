Kayserili kadın çitfçilerden ekonomiye destek

17 Ekim 2017

Dilek FİDAN

KAYSERİ - “Kadın emeği ile üretiyoruz, ekolojik merkezimizde işliyoruz” sloganıyla hareket eden Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ‘Kadın Çiftçiler Tarımsal Yayım Projesi’ kapsamından hareketle çıktığı bu yolda Türkiye’ye örnek olacak projesini hayata geçirdi. İldeki küçük üretici durumunda olan ve gelir düzeyi düşük olan kadın üreticilerin vasıflı iş gücünü kazanmaları ve ürettikleri ürünleri pazarlama imkanına kavuşmaları için Kadın Çiftçiler Ekolojik Eğitim ve Üretim Merkezi’ni Kayseri’nin Bünyan ilçesinde açtı.

Kadın çiftçiler ekolojik eğitim ve üretim merkezi projesinin Türkiye'ye rol model olacağını belirten Kayseri İl Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Özkan Kayacan ,“ Bünyan ilçesinin Karahıdır mahallesinde atıl vaziyette bulunan bir ilkokulun tadilatı yapılarak bu projeye adım attık. Bu projeyle amacımız ilimizde küçük üretici durumunda olan ve gelir düzeyi düşük olan kadın üreticilerin vasıflı iş gücünü kazanmasına imkan verilecek. Böylelikle kadın çiftçiler ürettikleri ürünleri de pazarlama imkanına kavuşmaları sağlanacak. İç Anadolu Bölgesi’nde bir ilk olan bu merkezde organik üretici olan kadınlara ekolojik olarak ürünlerin işlenmesi ve paketlenmesi gibi konularda da eğitimler verilecek. Bunun yanı sıra bu ürünlerin işlenerek pazarlanması ile kadınlara istihdam alanı sağlanmış olacak. Bu merkezde organik ürünler kadınlar tarafından işlenerek mamül ürün haline dönüştürülecek. Böylece elde edilen ürünlerde yerelde pazarlanacak. “Yerelde üret yerelde tüket” mantığıyla kırsal alanda kalkınmaya da destek sağlanacak ”diye ifade etti.

Kayacan, Büyükşehir Belediyesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kaptar Derneği ile ortak yürütülen projemiz Bakanlığımız Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığınca “Özel Projeler” kategorisi kapsamında da desteklendi. KAÇEM projemiz 15 Ekim Dünya Kadın Çiftçiler gününde bakanlık tarafından 2017 yılında fark yaratan özel projeler kategorisinde yer aldı. 2012 yılında herkesin hayal diye tabir ettiği, toplamda 50 dekarlık alanda 7 çiftçiyle organik ürüne başladığımız bu projenin bugün Türkiye'ye rol model olacak son noktasını koyduk. Bu projeyi en başından beri önemsedik. Çünkü kadın çiftçilerimiz çok büyük özveri ile bu projeyi bu hale getirdiler. İlk başladığımızda 7 çiftçi ile il müdürlüğümüzün yan tarafında seyyar bir çadırda satış yaparken, o günden buraya gelene kadar azmiyle mücadele eden çiftçilerimize yürekten teşekkür ediyorum. O gün bize inandılar, bizde onlara inandık. Bugünde bu proje ortaya çıktı. Karahıdır , organik tarımın ilk başlangıç noktası oldu. ‘Bir elin nesi var iki elin sesi var’ ilkesinden hareket ederek, güçlerini birleştirip bir sinerji yaratmak gayesiyle, kooperatif çatısı altında birleştirerek kurumsallaşmalarını sağlamak istiyoruz. Öte yandan Türkiye’de bir marka olmalarını hedefliyoruz" dedi.

Hayata geçirilen projenin kendileri içinde örnek bir model olduğunu belirten Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanı Gürcan Özdağ ,” Bu proje bizim için örnek bir model ve örnek projedir. Kırsaldaki kadınlara çok önem veriyoruz. Bakanlığımızın yaptığı ilk projelerden bir tanesi. Çünkü biz şimdiye kadar yaptığımız eğitimlerimizde çiftçilerimize sertifikalarımızı verip gönderiyoruz. Madem bu kadar tecrübeli kadromuz var, biz bu tecrübelerimizi çiftçilerimize daha çok aktaralım istedik. Bu proje bizim için çok önemli. Ürettiğiniz ürünü pazarlayamazsanız elinizde kalır. Buradaki merkezde organik ürünlerin satışını yapabilecekler. Tüketici için marka çok önemli çünkü yediğinin nasıl yapıldığını bilmek istiyor. Bu projede mutlaka başarılı olmak zorundayız. Buradaki kadın çiftçilerimizi bir yıl boyunca denetleyeceğiz başarılı olmaları durumunda diğer illerde de uygulayacağız” diye konuştu.