Kayseri'nin elektrikli aracı 'VoltaCar' yarışa hazırlanıyor

18 Eylül 2019

Dilek FİDAN-KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Mühendislik Fakültesi ve Enerji Sistemleri Mühendisliği öğrencilerinin tasarlayarak ortak bir projeyle ürettikleri elektrikli otomobil "VoltaCar 18-19 Eylül tarihlerinde 15.'cisi düzenlenecek olan "TÜBİTAK Alternatif Enerjili Araçlar Yarışı" için hazırlanıyor. Genç girişimcilerin hedefinde Avrupa’da düzenlenecek olan Shell Eco Marathon yarışlarına katılmak var.

Enerji Sistemleri Mühendisliği ağırlıklı olmak üzere diğer mühendislikte okuyan 18 kişilik ekip ile yola çıkan VoltaCAR 2015 yılından bu yana hız kesmeden yarışlara katılmaya devam ediyor. Projeyi Erciyes Üniversitesi Enerji Sistemleri Kulübü üyelerinden oluşan ENERJİST takımı yürütüyor.

TÜBİTAK’ın düzenlediği alternatif enerjili elektrikli araçlar yarışına 2015 yılından beri katıldıklarını söyleyen ENERJİST Takımı Tanıtım Birimi Sorumlusu Ömer Faruk Özcan, "2016 yılında TÜBİTAK alternatif enerjili araçlar yarışında 6. olarak takımımız, kurul özel ödülüyle taltif edildi. 2018 yılında ise 65 takım arasından 4. olarak elektrikli araçların yaygınlaştırılması ve toplumda temiz enerji bilinci oluşturulmasına yapılan katkılardan dolayı “Comunication Award” ödülünü aldık. TÜBİTAK alternatif enerjili araçlar yarışının yanında Avrupa’da düzenlenecek olan Shell Eco Marathon yarışlarına da katılacağız" dedi.

VoltaCAR’ı öncelikle üniversiteden ve özel sektörden aldıkları destekle bu aşamaya getirdiklerini aktaran Özcan, elektrikli araçla ilgili şunları aktardı:

“Araçta kullanılan parçalar yüzde 100 yerli ve kendi imkanlarımızla geliştirdik. VoltaCAR aracının gövdesini ve bazı şase yapılarını karbon fiber malzemeden ürettik. VoltaCAR, diğer binek araç ölçülerine göre biraz daha küçük. Aracımızın eni: 130 cm, boyu: 300 cm, yüksekliği: 120 cm ve ağırlığı 150 kilogram. TÜBİTAK'ın verdiği ölçü sınırlarına göre araçları tasarlıyoruz" diye ifade etti.

Özcan, “VoltaCAR ekibi olarak elektrikli araçların yanı sıra, savunma, enerji üretim ve dönüşüm sistemleri konularında da çeşitli projeler geliştiriyoruz ve bu sayede endüstride ihtiyaç duyulan kalifiye mühendisler yetiştirilmesine de katkıda bulunuyoruz. TÜBİTAK’ın konseptine uygun olarak aracımızı tasarlıyoruz. Bu yıl yüzde yüz yerli üretim olan aracımızla farkımızı koymak istiyoruz” diye konuştu.