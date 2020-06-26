Kazakistan’dan, Gaziantepli sanayicilere yatırım çağrısı

26 Haziran 2020

M. Tekin ÇİÇEK-GAZİANTEP

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri’ni (GAİB) ziyaret eden Kazakistanlı iş insanları, Gaziantepli dokunmamış kumaş üreticisi firmalar ile görüşerek, ülkelerinde yatırım yapma çağrısında bulundu. Kazak iş insanları, Gaziantepli üreticilerin özellikle dokunmamış kumaş üretimindeki deneyimlerinden yararlanmak istediklerini ifade ettiler. Ziyaret sonrası bir değerlendirme yapan GAİB Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, Gaziantep’in birçok ülkenin sahip olmadığı sanayi tesislerine sahip olduğunu ifade ederek; “Kentimiz 180’in üzerinde ülkeye ihracat yapıyor. Sanayideki yatırımlarımıza bakıldığında birçok üründe kümelenme ile beraber sektörel çeşitlilik göze çarpıyor. Kazakistan’dan gelen iş insanlarıyla Türkiye’deki üretimin büyük bir çoğunluğunu kentimizde yapan Gaziantepli dokunmamış kumaş üreticilerimizi birliklerimizde bir araya getirdik” dedi. Kazak iş insanlarının, ülkelerindeki iş fırsatları ve yatırımlarla ilgili sağlanan kolaylıkları anlattığını ve ülkeye tekstil yatırımlarını çekmek istediklerini ilettiğini aktaran Kileci, “Kazak iş insanları Gaziantepli sanayicilere iş birliği çağrısında bulundular. Birçok ülkeden sanayicilerimize benzer yatırım teklifl eri geliyor. Bu, kentimizin sanayi alanında geldiği noktayı gösteriyor. Gaziantep, dokunmamış kumaş üretimindeki güçlü altyapısıyla pandemi sürecinde önemli bir sınav verdi” diye konuştu.