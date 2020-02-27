Kazanmayı bilen çiftçi projesi ile çiftçiler gelişiyor

27 Şubat 2020

BURSA (DÜNYA) - 1978 yılından beri sebze, tarla, endüstri ve yem bitkileri tohumlarının ıslahı, üretimi, pazarlama ve satışı konularında faaliyet gösteren MAY Tohum, Türk tarım sektöründe katma değer sağlamak için yatırımlarına devam ediyor. Ar-Ge faaliyetlerine, tohum üretim süreçlerine ve çalışanlarına yaptığı yatırımların yanı sıra gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk projeleriyle de, çiftçilere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlerle finansal okuryazarlık ve üretim teknikleri konularında bilgilendirmeler yaparak, çiftçilerin farkındalıklarını arttırıyor. Sürekli gelişim vizyonuyla geliştirdiği Kazanmayı Bilen Çiftçi Projesi ile MAY Tohum, tarım sektörünün en önemli paydaşları olan çiftçileri, tarımsal üretim süreçlerindeki teknik konular ve bütçe ve finans yönetimi konularında bilgilendirmeyi hedefliyor.

Projenin ilk durağı Konya

Türkiye’nin farklı bölgelerinde, çiftçilerle bir araya gelmeyi planlayan MAY Tohum, Kazanmayı Bilen Çiftçi projesine 19 Şubat’ta Konya’da gerçekleştirdiği eğitim etkinliği ile başladı. Konyalı çiftçilerin yoğun katılımıyla gerçekleşen eğitim etkinliğinde, çiftçiler, Finansal Okur Yazarlık ve Hayvan Beslemesinde Mısır Silajının Önemi konularında bilgilendirildi. Avrupa Yatırım ve Kalkınma Bankası ( EBRD) işbirliği ile gerçekleştirilen etkinlikte, finansal okuryazarlık alanında uzman eğitmen ve yazar Hakan Turgut, girişimcilik, tarımsal üretimde bütçe ve finans yönetimi, nakit para yönetimi ve yatırım yönetimi konularında bilgileri çiftçilerle paylaştı.

Etkinliğin ikinci bölümünde de Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Besleme Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Türkmen, Hayvan Beslemesinde Mısır Silajının önemi, kaliteli bir mısır silajında olması gereken besin değerleri ve hayvansal üretime etkileri konularında sahada yanlış bilinenleri vurgulayarak çiftçileri bilgilendirdi. Kazanmayı Bilen Çiftçi projesi kapsamındaki eğitim programının ikincisini ise 9 Mart’ta Çanakkale’de gerçekleştirecek olan MAY Tohum, Çanakkaleli çiftçilere, finansal okuryazarlık konularında bilinçlendirme çalışmalarına devam edecek.

Hibrit Ayçiçeği, Hibrit Mısır, Pamuk, Taze Fasulye ve Tatlı Mısır türlerinde tohum ıslahı ve üretimi konusunda Türk tarım sektörünün öncü firmalarından olan MAY Tohum, Türkiye pazarındaki faaliyetlerinin yanı sıra portföyündeki katma değeri yüksek çeşitlerle 40’ın üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.