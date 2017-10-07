Kemerli Metal, yeni tesisiyle Kocaeli'de de üretime başladı

07 Ekim 2017

İnşaat ve mobilya sektörlerine yönelik çelik tel üreten Kemerli Metal, pazar payını artırmak amacıyla bu yılın ilk yarısında yeni fabrika kurdu. Yeni tesisiyle Kocaeli'de de üretime başlayan firma, kapasiteyi de yüzde 30 artırdı. Kemerli Metal, 2018 yılında ise kapasiteyi yüzde 50 artırmayı hedefliyor.

Kayseri OSB'de 2008 yılından bu yana üretim yaptıklarını kaydeden Kemerli Metal Genel Müdürü Yusuf Kenan Şimşek, ikinci fabrikalarını da bu yılın ilk yarısında Kocaeli'de İMES OSB'de kurduklarını kaydetti. Yeni fabrikalarında ilk etapta 20 kişiyi istihdam ettikleri bilgisini veren Şimşek, "Bugün itibarıyla Kayseri ve Kocaeli fabrikamızda toplam 27 bin metrekare açık , 18 bin metrekare kapalı alanda faaliyet gösteriyoruz. Planladığımız yatırımlar ile 2019 yılının sonunda 37 bin metrekare açık, 25 bin metrekare kapalı alana ulaşmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"2018 yılında kapasitede yüzde 50 artış hedefliyoruz"

Bu yıl devreye aldıklar fabrika ile kapasiteyi yüzde 30 artırdıklarını açıklayan Yusuf Kenan Şimşek, "2018 yılında da yüzde 50'lik kapasite artışı planlıyoruz. Kayseri'deki fabrikalarında bu yılın başında 60 olan istihdam sayısı, halihazırda 90'a ulaştı. Kocaeli'deki fabrika ile birlikte bugün itibarıyla 110 kişiyi istihdam ediyoruz. 2018 yılının ikinci çeyreğinde 20 kişiyi daha istihdam etmeyi planlıyoruz" dedi. Öte yandan cironun yüzde 15'ini ihracatın oluşturduğunu söyleyen Şimşek, orta vadede bu oranın da yüzde 35'e ulaşmasını hedeflediklerini sözlerine ekledi.

İnşaat ve mobilya sektörlerine yönelik çelik tel ürettiklerini söyleyen Yusuf Kenan Şimşek, inşaat sektörüne verdikleri ‘Kemerix' markalı beton donatı tellerinin birçok projede tercih edildiğini ifade etti. Şimşek, İstanbul'daki üçüncü havalimanı projesinde de yer aldıklarını belirtti. Geleneksel yöntemle yapılan beton üretiminde iki boyutlu hasır tel donatıların yerini üç boyutlu beton donatı tellerinin almaya başladığını ifade eden Şimşek, "Kemerix markasıyla, bu alanda pazarımızı büyütüyoruz" diye konuştu.

Artık markalaşmış projelerin çoğunda beton donatı tellerinin kullanıldığını aktaran Yusuf Kenan Şimşek, "Ayrıca şehir hastanesi, güvenlik duvarı gibi birçok kamu yatırımında da ürünlerimiz tercih ediliyor. Betonun kullanım ömrünü uzatan ürün, işçilik ve zaman konusunda avantajlar sunuyor. Ürünümüz, uygulamadan hemen önce betona ilave edilip, karıştırılarak, kısa sürede kullanılabiliyor" ifadelerini kullandı. Mobilya sektörüne ise zımba teli ürettiklerini ileten Yusuf Kenan Şimşek, "Bu ürünler döşeme çivisi olarak da adlandırılıyor. Mobilya üreten firmaların döşeme birimlerinde yaygın şekilde kullanılıyor" bilgisini verdi. Şimşek, iki ürün grubunda da yurtiçinde öne çıkan firmalar arasında yer aldıklarını ifade etti.