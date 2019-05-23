Kent, Bursalı tüketicisiyle bayramlaştı

23 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Ramazan Bayramı’na az bir zaman kala “Kasaba Pazarları” projesi ile bayram heyecanının en yoğun yaşandığı yerlerden biri olan Bursa Tuz Pazarı’nda yerini aldı. Mondelēz International Türkiye Genel Müdürü İhsan Karagöz, Kent tezgahında basın mensuplarını ağırladı ve Türkiye’deki bayram şekeri pazarı hakkında bilgi verdi.

50 yılı aşkın süredir bayram geleneğinin yaşatılmasına katkıda bulunan Kent’in tüketicisi ile güçlü bağı olan bir marka olduğunu belirten Karagöz; “Bu pazarlar Anadolu halkının bayram alışverişini yaptığı pazarlar. Bizler de ‘Her Bayramın Şekeri’ Kent olarak bayram öncesi hazırlık heyecanını kasaba pazarlarında yaşıyoruz. Her yıl 30’u aşkın ürünümüz ile bayram heyecanının yaşandığı milyonlarca ailenin evine konuk oluyoruz” diye konuştu. Türkiye’de 20 bin satış noktası, 65 bin adet standı ve 4,5 milyon adet görsel malzemesi ile tüketiciye ulaşan Kent, bu yıl İstanbul başta olmak üzere, Bursa, İzmir, Konya, Gaziantep, Erzurum gibi bayram alışverişinin yoğun yaşandığı kasaba pazarlarında bayram şekerlerini satışa sunuyor. Kent, Kasaba Pazarları projesiyle bu yıl 280 pazarda yer alıyor ve toplamda bayram dönemi tüm Türkiye’de 6 bin 500 dönemsel istihdam yaratarak Türkiye ekonomisine de katkı sağlıyor.

Bayram şekeri pazarı yaklaşık 300 milyon TL

İhsan Karagöz, Avrupa ve Türkiye’deki şekerli gıda tüketimi rakamlarına dikkat çekerek “Avrupa ortalamasına bakıldığında kişi başı ortalama şekerli gıda tüketiminin 5,7 kilogram olduğu gözlemlenirken Danimarka, Finlandiya, İzlanda gibi kuzey ülkelerinde tüketim 11-12 kilograma kadar çıkıyor. Türkiye’deki kişi başı şekerli gıda tüketimi ortalaması ise 4,4 kilogram. Hediyelik ve ikramlık olarak adlandırılan bayram şekeri pazarı yaklaşık 300 milyon TL. Kent markası, ‘Bayram Şekeri’ kategorisinde yüzde 49 pazar payına sahip. Bayram şekeri alışverişinin yüzde 35’i Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde gerçekleşirken bu bölgeleri yüzde 22 oranla Marmara Bölgesi ve yüzde 20 oranla İç Anadolu Bölgesi izliyor” dedi.

Bayram için 12 bin tonluk üretim

Mondelēz International Türkiye’nin toplam net hasılatının yüzde 20’sini hediyelik ve ikramlık şeker kategorisinin oluşturduğuna işaret eden İhsan Karagöz, Ramazan ve Kurban bayramlarında yapılan toplam hediyelik ve ikramlık şeker satışının, tüm yıl boyunca gerçekleştirilen şeker satışına eşit olduğunu dile getirdi. Karagöz, “Uzun yıllardır açık ara lideri olduğumuz ‘Bayram Şekeri’ kategorisinde yaklaşık 117 milyon TL net hasılat ile yüzde 49’luk pazar payına sahibiz. Bayram dönemleri bizim için çok önemli. Bayram şekerleri üretimine sekiz ay öncesinden başlıyoruz. Bu bayram için de Gebze’deki üretim tesisimizde 12 bin tonluk bir üretim gerçekleştirdik. Bayram döneminde Türkiye genelinde 20 bin satış noktasında tüketiciler ile buluşuyoruz. Aynı zamanda her yıl bayram dönemlerinde 6 bin 500 kişiye ek istihdam sağlıyoruz” açıklamasını yaptı.