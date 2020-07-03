"Kentler özgün kimlikleri korunarak markalaşacak"

03 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İznik’te 3,5 kilometrelik kıyı bandı boyunca yaklaşık 135 bin metrekare alanda yaptırılan Tarihi Kıyı Bandı Rekreasyon ve Çevre Düzenlemesi Projesi hizmete açıldı. Çalışmalar kapsamında 3,5 kilometrelik kıyı bandında 135 bin metrekare alan yeniden düzenlendi. Yaklaşık 19 milyon liraya mal olan projede doğal zemine uygun yürüyüş yolu, dekoratif aydınlatmalar, taşıt yolu, kaldırım, bisiklet, koşu ve yürüyüş yolları yapıldı. Ayrıca; 11 adet çocuk oyun alanı, peyzaj düzenlemesi, 3 adet tuvalet ve 1 adet mescit yapılırken, kıyı bandına paralel yapılan taşıt yolu ana yola bağlandı. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlemesi yapılan sahil yolunun açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “3,5 kilometrelik 135 bin metrekare alana sahip İznik tarihi kıyı bandı alanı çevre düzenlemesi projesini çok önemli buluyorum” dedi.

Arkeoloji Müzesi, eylül 2021'de açılacak

Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Bakanlık olarak gerek kültür gerek turizm başlığı altında olsun kentlerin markalaşmasını sağlamak ve bunu özgün kimliği koruyarak gerçekleştirmeye öncelik verdiklerini söyledi. Bakan Ersoy, “İnşa ettiğimiz alanlar ve mekanlar kentlerimizin kimliğini yansıtan özüne sadık kalarak çağın gerçeklerine ve gereklerine uygun şekilde geliştiren, yenileyen unsurlar olmalıdır. Modern şehirlerin en önemli ihtiyaçlarının başında hayatın ve insanlarımızın üzerine yüklediği stres, telaş ve koşuşturmaya bir soluklanma fırsatı sunacak, zahmetsizce ulaşabileceği sosyal ve fiziki imkanlarıyla rahatlamasına yardım edecek alanlar gerektirmektedir. Aynı zamanda kentlerimizin sahip olduğu değerlerin insanların farkındalığını arttırarak korunmasına özen göstermemiz şarttır. İnsanlarımız hayatlarına soyut ya da somut olsun sadece varlığıyla değer katan unsurları kabullenir, sahiplenir ve bu da beraberinde korumayı getirir. İznik tarihi kıyı bandı rekreasyon alanı çevre düzenlemesi projesini bu bağlamda değerlendiriyor ve çok önemli buluyorum” diye konuştu. Ersoy, İznik Arkeoloji Müzesi’nin proje çalışmalarının da bu ay içinde tamamlanacağını, Eylül ayında temelinin atılacağını ve 2021 yılı Eylül ayında da açılışını yapmayı planladıklarını açıkladı.

“Önceliğimiz daima kültür varlıklarımızın korunması”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi açılış törenine de katıldı. Pandemi sürecinde 2,5 ay kapalı olan müze ve ören yerlerinin 1 Haziran itibariyle kontrollü normalleşme sürecinin tüm kurallarına uygun şekilde ziyaretçilere açıldığını hatırlatan Bakan Ersoy, “İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzemizi de bugün bu kervana katıyoruz. Şu anda gerçekten heyecan verici bir kültür varlığının karşısındayız. 6 asrı geride bırakmış bu muazzam eser Osmanlı mimarisinin erken dönemlerinin örneği olmasıyla da ayrı bir değere sahip. İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi, 1960 yıllarından başlayarak 2012 yılına kadar Helenistik, Bizans, Roma, Selçuklu ve Osmanlı'ya ait eserlerin sergilendiği müze olarak hizmet vermekteydi. İmaretin bulunduğu bölgenin tam bir kültür sahası olarak değerlendirilmesi ve yeni arkeolojik müzesinin buraya yapılmasını düşünmüş olsak da maalesef sergileme açısından yeterlilik karşılayamayacağını gördük. Elbette ilk önceliğimiz daima kültür varlıklarımızın korunması olmuştur. Kimliğine ve dokusuna uygun şekilde değerlendirmek ve hizmete sunmak ise korunması esasından ödün vermemek kaydıyla ikinci önceliğimizdir. Bu prensiplerimize bağlı olarak arkeoloji müzemizi, vakıflar bölge müdürlüğümüzün mülkiyetindeki bir alana yapacak ve İznik'e kazandıracağız. Açılışını gerçekleştirdiğimiz İznik Nilüfer Hatun İmareti Türk İslam Eserleri Müzesi ise, özgün kimliğine çok yakışan bir şekilde Türk-İslam Eserleri Müzesi olarak bugünden itibaren hizmet verecek” şeklinde konuştu.

Törende konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da 2014 yılında başlatılan çalışmalar sonucu İznik’in UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındığını hatırlattı. Aktaş, “Aslında İznik, Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen kazı ve restorasyon çalışmaları ile tamamlanan altyapı ve üstyapı çalışmalarının ardından UNESCO Dünya Miras Listesine girmeye hazırdır. İznik’in UNESCO dünya mirası olarak tescil edilmesi için Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle İznik Alan Başkanlığı tarafından hazırlanan dosyanın 2021’de Kültür ve Turizm Bakanlığı’na teslim edilmesi planlanıyor. İnşallah önümüzdeki yıllarda İznik, bir UNESCO şehri olarak misafirlerini ağırlayacak” dedi.