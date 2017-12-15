Kentsel dönüşüm projelerinin geldiği noktadan kaygılıyız

15 Aralık 2017

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - TMMOB’a bağlı Mimarlar Odası, Makina Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası, Anadolu Yapım Müteahitler Federasyonu ve Kayseri İnşaat Müteahitleri Derneği (KAYİMDER) düzenledikleri ortak basın açıklamasında; Kayseri’de büyükşehir ve ilçe belediyeleri tarafından devam ettirilen kentsel dönüşüm projeleri ile ilgili kaygılı olduklarını ifade ettiler.

Makina Mühendisleri Odası Şube Başkanı Ersin Yener, İnşaat Mühendisleri Odası Şube Başkanı Yener Torunoğlu, Anadolu Yapım Müteahitler Federasyonu Genel Başkanı Ali Aydın ve KAYİMDER Başkanı Ahmet Dandin’in de katıldığı toplantıda ortak metni okuyan Mimarlar Odası Kayseri Şube Başkanı Eda Velibaşoğlu, meslek odaları ile müteahittlik sektörü temsilcileri ve sivil toplum örgütleri olarak yaptıkları çalışmanın sonuçlarını aldıklarını belirterek, “Elde ettiğimiz sonuçlara göre, kentsel dönüşüm projelerinin ve uygulamalarının geldiği noktadan kaygılıyız. Kentsel dönüşüme karşı değiliz, vatandaşlarımızın daha güvenilirliği olan yaşam kalitesini artıran konutlarda yaşamasını sağlamak elbette kamunun ve bizlerin görevleri arasındadır. Kentsel dönüşümün sosyal boyutları ele alındığında, kentsel dönüşüm mevzuatı kapsamında yapılan uygulamalarda, özelikle konunun sosyal boyutunun tam olarak yerine getirilmediği; kamusal alanların, teknik alt yapının, sosyal donatıların yetersiz olduğu yapılan bir çok çalışmayla tespit edilmiştir” şeklinde konuştu.

"Yaşam koşulları zorlaştı"

Kentsel dönüşümün belediyeler tarafından, kendi oluşturduklar şirketler aracılığıyla yapılıyor olmanın uygulamaların tekelleşmesine yol açtığını ifade eden Velibaşoğlu, “Haksız ve eşit olmayan rekabetten dolayı mimar, mühendislerin, yapı denetim firmalarının ve müteahhitlerin çalışma ve yaşam koşulları zorlaştı. Sosyal adalet dengesi bozuluyor. Belediyelerin bu kadar çok alanda kentsel dönüşüm projeleri üreterek, ilimizdeki arz talep dengesini bozarak ekonomik sıkıntılara sebebiyet vereceğine inanmaktayız” ifadesini kullandı.

Ortak açıklamada mimar, mühendis ve müteahhitlerin halka daha iyi koşullarda hizmet verebilmeleri için; müteahhitlik yasası, mimarlık yasası, yetkin mühendislik yasası, ihale kanunun düzenlenmesi gibi konularda yasal düzenlemelerin bir an önce siyasi iktidar tarafından yapılmasının zaruri olduğu ifade edildi.