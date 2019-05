Kesdo, çıtayı yükseltiyor

24 Mayıs 2019

Dilek FİDAN

KAYSERİ - Türkiye'nin ilk tescilli butik üretim dondurmacısı KESDO, kesme dondurmayı orta vadede yurt genelinde, uzun vadede ise dünya genelinde tanınır hale getirmek istiyor. Önümüzdeki süreçte makine yatırımları ile üretim kapasitesini artırmaya odaklanan firma, dondurmayı yurt içinde ve dışında pazarlayarak marka bilinirliğini artıracak.

1986 yılında, dondurma ustası Sami Topuz’un acil bir telefon üzerine makinede unuttuğu karışımın, ertesi gün makineden bıçak marifetiyle çıkarılmasıyla tesadüf eseri oluşan kesme dondurmanın ünü, gün geçtikçe daha da geniş çevrelere ulaşmaya devam ediyor. İlk yıllardan itibaren, ticari kaygıların yanı sıra sosyal sorumluluk kaygıları da üstlendiklerini söyleyen Topuz, firmalarının düzenlediği kampanyalar hakkında da şunları aktardı; “Kurulduğumuz günden bu yana projelerimiz ile de sıklıkla gündeme geldik. Bu sosyal sorumluluk projelerinden biri olarak 2007 yılında dondurma alana kitap hediye ederek toplumun okuma alışkanlığına pozitif etkide bulunmayı önemsedik. Kesdo'nun mucidi olan babamın bize miras olarak bıraktığı kesme dondurmayı, aynı tat ve kalite üzerinde yenilikçi çalışmalar yaparak gelecek kuşaklara devretmek istiyoruz. Ayrıca babamdan aldığım eğitim ve kültür ile yine çeşitli sosyal sorumluluk projelerini de üretmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte emek yoğun olan üretimimizi, makine yoğun üretim yönüne çevirmek istiyoruz. Bunu, kalite ve hizmet kaygımızdan ödün vermeden, hatta Ar-Ge çalışmaları ile geliştirerek nesilden nesile aktarma hedefi ile çalışarak yapıyoruz. Geleneklere saygıyla uzaktan selam verip, yenilik kapılarını araştırıyoruz” dedi.

“Ürün geliştirme ve sunum teknikleri üzerine çalışacağız”

Kesdo, 2018 yılında ilk franchise anlaşmasını imzaladı ve 2019 yılı hedeflerini piyasa şartlarına göre şekillendirme yoluna gitti. Bu yılı bir miktar içe kapanarak geçireceklerini aktaran Osman Topuz, “Bu yılı daha çok ürün geliştirme ve sunum teknikleri üzerinde çalışarak geçirmek istiyoruz. Üretim anlayışımız, hizmet politikamız hatta herkesin repertuvarında olan vizyon meselemiz dahil her şeyi kesme dondurma üzerinde şekillendiriyoruz. Endüstriyel tasarım belgesi ve marka tescil belgesi olan dondurmamız ile daha en baştan sektör içinde farklı bir kulvarda hareket ediyoruz ve bunun sorumluluğu ile çalışıyoruz” diye konuştu. Sektörde nicelik olarak bir kaç büyük firma ile çeşitli sıkıntılar yaşadıklarını da kaydeden Topuz, “Her yeni yeşeren fidanın bir otobur tarafından fark edilme riski her zaman büyüktür. Biz de fark edildik . Daha doğrusu iştah kabarttık. Bizden nicelik olarak büyük olan bir takım firmaların haksız rekabeti ile yaklaşık 12 yıllık hukuk mücadelesi verdik. Her bir nefesimiz ve inancımızla verdiğimiz mücadele ne yazık ki yerini bulamadı. Yine de markamız için her zaman hukuki mücadelemize devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.