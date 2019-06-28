Kesdo Dondurma, Kayseri'yi okumaya davet ediyor

28 Haziran 2019

Dilek FİDAN-KAYSERİ

Türkiye'nin ilk tescilli butik üretim dondurma markası olan Kesdo Dondurma, 2007 yılında başlattığı 'Kitap Günleri' kampanyasına bu yaz sezonunda da devam edecek. Kesdo, sezon boyunca iki şubesinde yaklaşık 350 okura kitap hediye etmeyi hedefliyor.

Sosyal sorumluluk projelerine önem verdiklerini ve ilk olarak babaları Sami Topuz'un 2007 yılında dondurma alana kitap hediye etmesiyle başladıklarını ifade eden Kesdo Dondurma Firma Sahibi Osman Topuz, hem yıllardır kendilerini bırakmayan vefalı müşterilerine hem de topluma katkı sunmayı amaçladıklarını dile getirdi.

"Dondurma alana kitap hediye"

Dondurma alanlara, beğendikleri bir kitabı hediye ettiklerini belirten Osman Topuz, şöyle konuştu:

"Kayseri'de bizim yaptığımız şekilde böyle bir sosyal sorumluluk projesine imza atan yok. Başta Atatürk'ün 'Nutuk' adlı eseri olmak üzere dünya klasikleri ve bazı romanları müşterilere takdim ediyoruz. Ülke olarak zaten okuma oranımız çok düşük, şehir olarak da istatiksel anlamda maalesef kitap okuma oranında çok düşük seviyelerdeyiz. Kampanyamız hem bizim sektöre hem de diğer sektördeki firmalara örnek teşkil eder. Umarım bu kampanyanların devamını bir çok yerde görürüz. İşletmemizde var oldukça 'Kayseri Okuyor' projesini devam ettireceğiz."