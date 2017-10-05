Keykubat Kent Park projesi için imza atıldı

05 Ekim 2017



İkbal FİDAN

KAYSERİ - Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı Türkiye'nin en büyük park alanlarından olan Keykubat Kent Park projesi için önemli bir adım atıldı. Keykubat Kent Park'ın yapılacağı bölgede bulunan Kayseri Şeker Fabrikası arazisinin Büyükşehir Belediyesi'ne tahsisi için protokol imzalandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, protokolün iki taraf için de avantajlar getirdiğini ve imzalanan protokolle Kayseri'nin kazanacağını söyledi.

Şeker Fabrikası'nın 63 yıldır süren imar sorunlarının da bu protokolle çözüleceğini ifade eden Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay, "Kooperatifin büyük ortağı olduğu Kayseri Şeker arazisi ile ilgili protokol için Şeker Fabrikası'nın tüm ortaklarının görüş birliğinin alındığını söyledi. Bu protokolle Kayseri Şeker Fabrikası'nın sorunlarını çözerken, Kayseri'ye de değer katmak istiyoruz diyen Akay, İmzalayacağımız protokolle hayırlı bir sonuç ortaya çıkacak" dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de Keykubat Kent Park projesini Kocasinan Belediye Başkan adayı olduğu dönemde açıkladığını ve henüz seçimler yapılmadan Kayseri Şeker Fabrikası arazisi ile ilgili görüşme yaptığını hatırlattı. Sadece yeşil alan yapma şartıyla Kayseri Şeker Fabrikası'nın arsasını vermesi halinde devredilecek arsadaki imar hakkının diğer arsalara kaydırılması teklifini ilettiğini dile getiren Başkan Çelik, Kent Park yapacakları 1 milyon 100 bin metrekare arsanın 450 bin metrekaresinin Kayseri Şeker Fabrikası'na ait olduğunu belirtti.

Şehre hakim, ödüllü park



Kayseri Şeker ile protokol çalışmaları devam ederken Keykubat Kent Par projesinin çalışmalarına da başladıklarını ve üç ayrı tasarım firmasına proje hazırlattıklarını ifade eden Başkan Çelik, hazırlanan projelerden birisinin beğenilerek seçildiğini söyledi. Şehrin her bölgesine hakim olan Keykubat'ta yapacakları projenin detayları hakkında da bilgi veren Başkan Çelik, "19 kilometre gezi, koşu ve bisiklet yolumuz var. 1500 araçlık otoparkımız olacak. Yeni Doğan Mahallesi tarafında tepeye çıkış için 1,2 km'lik füniküler (yapay asansör) yapacağız. Keykubat Kent Park'ta çok büyük bir etkinlik çayırı, seyir terasları, oturma alanları, amfi tiyatro, tematik meydanlar, çocuk oyun alanları, Türkiye'nin en güzel adrenalin parkı, biyolojik gölet, izci kampı, çim kayağı, piknik alanları, kafeteryalar, hobi bahçesi, tematik bahçe, adeta açık hava meyve müzesi şeklinde meyve bahçeleri, spor alanları ve kıdemli yaşam merkezi olacak. Kendi kendine yetebilen yaşlılarımıza yönelik yapacağımız içerisinde sağlık birimlerinin de olacağı kıdemli yaşam merkezi Türkiye'ye örnek gösterilecek" dedi.

Protokol ve proje çalışmaları sürerken yeşil dokunun bir an önce sağlanması için ağaçlandırma çalışmalarına başladıklarını dile getiren Başkan Çelik, Keykubat Kent Park'ta 1 milyon metrekare yeşil alan olacağını ve buraya 50 bin adet orman ağaçları dikeceklerini ifade etti. Projenin henüz yapılmadan çok beğenildiğini de belirten Başkan Mustafa Çelik, projenin Süs Bitkisi ve Peyzaj Mimarlığı sektörünün en prestijli ödülünü aldığını ve Plant Dergisi tarafından örnek gösterildiğini vurguladı.



"Kayseri uyum kültürü ile kazanıyor"



Kayseri Şeker Fabrikası ile imzalayacakları protokolün her iki tarafın kazancına olduğunu dile getiren Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, "Kayseri Şeker Fabrikası'nın proje içerisinde kalan 450 bin metrekare arsasının 68 bin metrekare inşaat yapabileceği imar hakkı var. Protokolle bu hakkı 82 bin metrekare ile yol üzerindeki arsasına transfer ediyoruz. Ayrıca Şeker Fabrikasının kampanya döneminde ürettiği ve tepeye döktüğü atık toprak ve çamurların süresiz ve bedelsiz nakliyesini biz yapacağız. Yine bu protokolle fabrika arazisinin imar düzenlemelerini Kocasinan Belediyemizle birlikte gerçekleştireceğiz. Ayrıca Şeker Fabrikası'nın pancar naklinin Çevre Yol'dan yapılması için 12 metre genişliğinde fabrika içerisine yol yapacağız" diye konuştu.

Sözlerinin sonunda Kayseri'deki uyum kültürüne vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Çelik, Kayseri'nin kazanacağı protokolün uyum kültürünün bir sonucu olduğunu belirtti. Bu uyumun var olduğu sürece Kayseri'nin gıptayla bakılan şehir olmaya devam edeceğini ifade eden Başkan Çelik, protokolün her iki tarafa hayırlı olması temennisinde bulundu.

Konuşmaların ardından arazi tahsis protokolü Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turan Özer ve Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hüseyin Beyhan tarafından imzalandı.