-KGF ’de mesafe alınamadı, özel bankalarla protokol yapılmalı

13 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kurulu (OSBÜK) aylık olağan yönetim kurulu toplantısı video konferans ile gerçekleştirildi. Antalya OSB Başkanı ve OSBÜK Yönetim Kurulu Üyesi Ali Bahar, Covit-19 salgınının ekonomiye ve organize sanayi bölgesine etkisini, hayata geçirilen düzenlemeler ile sanayicilerin taleplerini dile getirdi. Bahar, şunları kaydetti.

''KGF destekli işletme kredisi konusunda beklediğimiz düzenlemeler henüz hayata geçirilemedi. KGF destekli işletme kredisi konusunda mesafe alınamamış olması önümüzdeki en önemli konulardan biridir. Sürecin sadece devlet bankaları ile yürütülmesi yeterli değildir. Çünkü devlet bankaları ellerinden geleni yapmasına rağmen derde çare olamamaktır. Tüm dünyanın etkilendiği küresel bir sorun karşısında kamu bankalarının her kanala ulaşması, çözüm sağlaması haliyle pek mümkün değildir. KGF destekli işletme kredisi için özel bankalarla hemen bu gün ya da en geç yarın bir protokol yapılarak sanayicinin ve iş dünyasının finansmana erişimi kolaylaştırılmalıdır.''

Bankalarda aşırı talep nedeniyle yoğun mesailerin yaşandığına dikkat çeken Ali Bahar, şöyle devam etti.

''Bu süreçte tüm banka çalışanlarının da sağlık çalışanlarımızdan ayrı tutulmaması gerektiğini düşünüyorum. Bankacı dostlarımız en az sağlık çalışanlarımız kadar özverili davranıyor, mesai mefhumu gözetmeden işletmelerimizin yaralarına merhem olmak, vatandaşların acil ihtiyaçlarını karşılamak için gece-gündüz demeden çalışıyorlar. Hem üretmeye devam eden iş gücümüz hem de banka çalışanlarımız sağlık açısından da önemli bir risk alarak sorumluluklarını yerine getiriyor ve büyük bir teşekkürü hak ediyor. Tüm kamu ve özel bankalarımız ve çalışanlarının özverisi ile bu krizden hep birlikte, alnımızın akıyla çıkacağımıza inancımız tamdır.''