KGF Kredilerine kamu bankalarının da dahil olması bekleniyor

30 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) başkanı Davut Çetin ve Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır, oda ve borsa üyelerinin yararlanması amacıyla Denizbank'tan sağlanan Nefes Kredisini kullanıma açan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'na teşekkür etti.

TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve ATSO Başkanı Davut Çetin, üyelerinin koronavirüs salgının başladığı günden itibaren finansmana ulaşmada büyük sıkıntı yaşadıklarını belirtti. Özellikle cirosu küçük işletmelerin finans bulmakta zorluk yaşadığını ifade eden Çetin, Nefes Kredisi ile bu zorlukların bir nebze olsun giderileceğini kaydetti.

Nefes Kredisi’ne cirosu 25 milyon liranın altındaki işletmelerin başvurabileceklerini ifade eden Çetin, şöyle devam etti.

''Üyelerimiz Odamızdan alacakları Üye Belgeleri ile (Üyelerimiz belgelerini Odamıza gelmeden online olarak alabilirler) Denizbank Şubeleri’ne başvurabilecekler. Yıllık faizi 7.5 oranında belirlenen kredinin 2020’de anapara ve faiz ödemesi bulunmayacak. Geri ödemeler 2021 yılında 12 eşit taksitte yapılacak. Kredi’de üst limit illere göre 50 bin ila 100 bin TL arasında değişecek.''

Kredinin yüzde 80’inin Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli olacağını, toplamda 6 milyar TL kaynak yaratılarak, 40 bin KOBİ’ye ulaşılmasının hedeflendiğini belirten Davut Çetin '''2 hafta sonra kamu bankalarının da projeye katılımı bekleniyor'' dedi.

Nefes Kredisi için TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na da teşekkür etti.

-ATB Başkanı Ali Çandır

Antalya Ticaret Borsası (ATB) Başkanı Ali Çandır da, ekonomik darboğaza giren üyelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmak için TOBB öncülüğünde uygulamaya konan Nefes Kredisinin kullanıma sunulduğunu açıkladı.

Koronavirüs nedeniyle dünyada yaşanan ekonomik sıkıntıdan tüm sektörler gibi tarım sektörünün de nasibini aldığını ifade eden Çandır da üyelerinin, üyelik belgesi ile Denizbank şubelerine başvurabileceğini kaydetti.

Üyelerinin 50 bin ila 100 bin TL arasında kredi kullanabileceğini anımsatan Çandır da TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’na teşekkür etti.

Ali Çandır, ''TOBB ve 365 oda borsa tüm kaynaklarını Nefes Kredisi’ne aktardı. Üyelere kısa sürede bankaların da sağlayacağı kaynakla 6 milyar TL’nin üzerinde kredi sağlanacak. Yaşanan ekonomik sıkıntıda Borsa olarak üyelerimizin yanındayız. KOBİ’ler ekonominin lokomotifi. Küçük işletmelerin ayakta kalması önemli. Bu zorlu dönemi birlikte atlatacağız'' dedi.