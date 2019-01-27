Kılıçdaroğlu, Bursa Büyükşehir adayını tanıttı

27 Ocak 2019

BURSA (DÜNYA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey, Merinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantıda tanıtıldı. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımıyla yapılan tanıtım toplantıya CHP PM ve MYK Üyeleri, CHP Bursa Milletvekilleri ile İYİ Parti yöneticileri de katıldı. Toplantıda konuşan Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa’nın, tarihi ve kültürü görkemli bir kent olduğunu vurgulayarak, kentin sporla ve sosyal hayatla buluşturulması, belediyenin tüketen değil ürüten belediye olması ve kırsalla kent arasında iyi bir gelir dağılımını dengeleyecek politikaların geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Bozbey de, “Hesap verebilir olacağız, şeffaf olacağız, katılımcı yaklaşım ve dayanışma anlayışıyla bir yönetim uygulayacağız. Dağıyla, deniziyle, ovasıyla, gölleriyle Bursamıza hak ettiği değeri kazandıracağız. Yeşiliyle, beyazıyla, mavisiyle Bursamızı geleceğe hep birlikte taşıyacağız” diye konuştu.

Projelerini kamuoyuyla paylaşan Bozbey, “Ulaşım bir haktır. Herkes bu hakkını en düşük bedelle kullanmalıdır. İşte biz, bunu sağlayacağız. Sosyal yaşam alanlarını Bursa’nın dört bir köşesine yayacağız. İhtiyaç sahiplerine, hak temelli yaklaşımla destek olacağız. İşsizlik, bugün Bursa’nın da en önemli sorunu. Meslek edindirme kurslarını yaygınlaştırarak istihdam konusunda adımlar atacağız. İş edindirme merkezleri oluşturarak, sanayi kenti olan Bursamızda ‘işveren ile işgöreni’ buluşturacağız. Bursa bir sanayi kenti ve biz bu kentte, insanla, çevreyle ve yaşamla barışık bir sanayi öngörüyoruz. Bursa aynı zamanda tarım kentidir. Biz, çiftçiyi de kalkındıracağız, kırsala da destek olacağız. Kooperatifçiliği birçok alanda uygulayarak dayanışma oluşturacağız ve kırsal kalkınmayı destekleyeceğiz. Ekolojik değerlerimize sahip çıkacağız. Yayla ve eko turizmi canlandıracak, deniz ve göllerin spor ve ulaşım amaçlı kullanılmasını sağlayacağız. Bursa’nın tarihini vurgulayıp, turizm potansiyelini artıracağız” dedi.