Kilim, tüm operasyonlarını tek çatı altında toplayacak

23 Ekim 2017

DİLEK FİDAN

KAYSERİ - Yatak odasından genç odasına, yemek odasından plazma ünitelerine kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan Kilim, bugün itibarıyla 40 ülkeye ihracat yapıyor. Faaliyetlerine 1976 yılında başlayan firma, bugün itibarıyla Kayseri OSB’de, 100 bini kapalı toplamda 500 bin metrekarelik bir alanda faaliyet gösteriyor. Bu yıl ihracat gelirlerini artırmak istediklerinin altını çizen Kilim’in CEO’su Mesut Yiğit, “2016 yılında ihracat gelirimizi yüzde 11 artırmıştık. Bu yıl ise yaklaşık yüzde 28’lik artış öngörüyoruz” dedi.

Satış ve dağıtım kanallarını mobil ortama taşıyacak

Geniş bir ürün portföyüne sahip olduklarını ileten Mesut Yiğit, bugün itibarıyla bünyelerinde 800 kişinini istihdam edildiğini kaydetti. Öte yandan, dört lokasyondaki üretim faaliyetlerini tek çatı altında birleştirmek için çalışma yaptıklarını açıklayan Yiğit, yatırımları hakkında şu bilgileri verdi: “Lojistik merkezimizin, üretim ve yönetim tesislerimizin, satış sonrası servis merkezi ve Ar-Ge merkezimizin olacağı yeni yer araştırıyoruz. Bunun yanı sıra sünger tesisimizin üretim kapasitesinin iki katına çıkarmak ve yatak üretim tesisimizin kapasitesinin yüzde 75 artırmak için çalışmalarda son aşamaya geldik. Ayrıca üretim tesislerimizin Endüstri 4.0 uyumlu hale getirilmesi, müşteri portföyümüzün analitik CRM sistemleri ile yönetilmesi, satış ve dağıtım kanallarımızın tamamen mobil ortama taşınması konusunda çalışmalarımız devam ediyor.”

Öte yandan, Ar-Ge faaliyetleri kapsamında teknolojik gelişmeleri yakında takip ettiklerini dile getiren Mesut Yiğit, halen cirodan Ar-Ge harcamalarına yüzde 1 pay ayırdıklarını söz konusu oranı 2025 yılına kadar yüzde 2.5 seviyesine çıkarmak istediklerini dile getirdi. Yiğit, “Tasarım ve üretim döngüsünün daha da hızlandırılması öncelikli hedefimiz. Bu konuda yatırımlarımız halen devam ediyor. Bu sayede panel mobilya üretiminde CADCAM ve CIM sistemlerinin kullanımı ile tasarım süreçlerimiz tamamen bilgisayar ortamına taşınmış olacak” açıklamasını yaptı. Müşteri portföylerini ve üretim kapasitelerini genişletmek için fuarların da önemli olduğuna dikkat çeken Yiğit, “Fuarlar sayesinde hem markamızın prestijini artırıyoruz hem de yeni müşteriler ve farklı pazarlar bulma şansı buluyoruz. 40 ülkeye yaptığımız ihracatta toplam ciromuzun yüzde 17 ‘lik payı ile Kuzey Amerika ülkesi alıyor . Önümüzdeki beş yıl içinde bu oranın yüzde 30 seviyesine çıkarmayı hedefl iyoruz”diye konuştu.