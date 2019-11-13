Kimya firmasının projesi belediye meclisine takıldı

13 Kasım 2019

BURSA (DÜNYA) - Marmara Kimya Sanayi İşletme Müdürü, Kimya Mühendisi Yüksel Akyüz, Gemlik Belediye Meclisi’nde firmanın soğutma amacıyla Gemlik Körfezi’ne kurmayı planladığı Derin Deniz Deşarj Ünitesi hakkında bilgilendirme yaptı. Projenin ÇED raporunun olumlu olduğunu belirten Akyüz, soğuk deniz suyu ile tesiste kullanılan sıcak suyun birbiri ile karışmadan plakalar aracılığıyla temas edeceğini, bu nedenle herhangi bir kimyasal atığın körfeze bırakılmayacağını belirtti. Öte yandan Akyüz, deniz seviyesinden 26 metre derinlikten çekilecek suyun kullanıldıktan sonra körfeze boşaltılmasıyla deniz suyunda yaz aylarında bir, kış aylarında da iki derecelik artış olacağını söyledi. Deşarj projelerini ilgilendiren düzenlemenin Su Kirliliği ve Kontrolü Yönetmeliği olduğunu söyleyen Akyüz, yaşanacak sıcaklık artışının yönetmeliğin izin verdiği ölçüde gerçekleşeceğini, yaşanacak değişikliklerin bakanlık tarafından anlık olarak takip edileceğini kaydetti.

Gemlik Belediye Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan, suyun nereden alıp nereye bırakılacağı, kaç derece yükselme sağlayacağı gibi işlemlerin hesaplanabilir olduğunu fakat tüm bu uygulamaların Gemlik Körfezi’ne uzun vadeli etkilerinin hesaplanamaz olduğunu söyledi. Gemlik Körfezi’ndeki suyun sıcaklığını 19 dereceden 20 ve 21 dereceye yükseltmenin denizdeki canlı çeşitliliği yanında toprak yapısına nasıl etki edeceğinin belirsiz olduğunu dile getiren Başkan Sertaslan “Klor verilmiş denizden esen rüzgâr gelecekte bizim zeytin ağaçlarımızın bozulup dökülmesine neden olursa bunun sonucunu nasıl karşılayacağız” dedi.

Firmanın Derin Deniz Deşarj Ünitesi kurması hakkındaki rapor, AK Parti’li meclis üyelerinin çekimser oyuna karşılık CHP, İYİ Parti ve MHP’li üyelerin ret oyu ile reddedildi.