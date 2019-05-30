“Kır Çiçekleri için umuda el uzattık”
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD) Sevgi ve Eğitim Komitesi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) “Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına destek veren kişilere plaket verdi.
BURSA (DÜNYA) - BUSİAD Sevgi Eğitim Komitesi Başkanı Beril Baylan, BUSİAD Evi’nde düzenlenen plaket takdim töreninde, 4 yıl önce kurulan BUSİAD Sevgi ve Eğitim Komitesi’yle umutsuzluğu paylaşmaktansa umuda el uzatmayı tercih ettiklerini söyledi. Baylan, “Yakınanlara, eleştirenlere, ümit etmek ve umut olmak arasında bir köprü olmayı tercih ettik. Köprü olduk mu? Evet. Gelinen süreçte aldığımız tepkiler ve desteklerle bunu gördük” dedi.
BUSİAD Sevgi ve Eğitim Komitesi, Çağdaş Eğitim Kooperatifi (ÇEK) “Kır Çiçekleri Okusun Diye” kampanyasına destek veren kişilere plaket verdi.