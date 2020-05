Kıraç Elektrik, sektöründe büyük adımlar atıyor

29 Mayıs 2020

Kıraç Elektrik, özellikle yurt dışı organizasyonunu genişleterek, sektöründe uluslararası distribütörler içerisinde olup, 2020 yılında yüzde 20 büyüme hedefi ile ihracatını arttırmayı hedefliyor. Bu kapsamda Katar, Dubai, Arnavutluk, Gürcistan, Polonya, Türkmenistan, Özbekistan ve Azerbaycan’da bulunan şirketlerindeki ek yatırım ve yeni pazarlardaki ARGE çalışmaları ile başta ülke ekonomisine ve devamında partneri olduğu global markalara ve Kıraç Group’a ait markalara, ihracatları ile katkı sağlama yolunda hızla ilerliyor. Kıraç Elektrik Genel Müdürü Can Kıraç, Kıraç Elektrik’in 1982 yılında babaları Fevzi Kıraç tarafından Bilecik’in Bozüyük İlçesi’nde Emek Elektrik olarak kurulduğunu, dört yıl aradan sonra 1986 yılında Eskişehir’de Kıraç Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. olarak sektördeki yeni adıyla faaliyetlerine devam ettiğini anlattı. Teknik personel, ERP ve stok altyapısı ile enerjiden kablolamaya, aydınlatmadan bağlantı ekipmanlarına kadar birçok alanda müşterilerinin taleplerini profesyonel teknik çözümlerle karşıladıklarını ifade eden Can Kıraç, “Yarım asra yakın Türkiye’ de elektrik sektörüne hizmet sağlayan ve bugün 3000’ ni aşkın iş ortağı müşterisi, konusunda uzman 50 satış-pazarlama temsilcisi ve 100 kişilik profesyonel kadrosu, sektörün kalbi sayılan 4 ilde ofis ve depolarıyla, merkez lokasyonunda 15.000 metrekare kapalı depolama lojistik organizasyonumuzla, hizmetlerimizi her geçen bir adım daha ileriye taşımaktayız. ARGE ve teknolojik yatırımlara öncelik veren bir bütçe anlayışına sahip olmamız, müşterilerimize hızlı ve sürekli hizmetin yanı sıra teknik desteğin de yolunu açmakta ve müşterilerimizin ulaşılabilirliklerini arttırmaktadır” dedi.

“Yeni pazar arayışlarımız devam ediyor”

Kıraç Group’un farklı faaliyet alanlarında, birbirini tamamlayan ve destekleyen 6 sektörde 15 şirketi bulunduğunu aktaran Can Kıraç, “2002 yılında Kıraç Otomosyon ve Kıraç Metal’i, 2005’te Kıraç Bilişimi kurduk. 2007’de ise Hisar Yapı ve Bursa’da Kıraç Galvaniz’i, 2009’da Emcakare’yi ve Katar’da Pioneer Metal’i kurduk” dedi. Kıraç Group’un, 2019 yılında yaklaşık 700 milyon TL ciro gerçekleştirdiğini ve yüzde 3 oranında büyüdüğünü aktaran Can Kıraç, bu seneki büyüme hedeflerini ise yüzde 15 olarak açıkladı. 28 ülkeye ihracat gerçekleştiren Kıraç Elektrik’in yeni pazar arayışlarının devam ettiğini ifade eden Can Kıraç, “Şirket olarak özellikle son iki yıldır ihracata çok önem veriyoruz. Yüzde 5 seviyesinde olan ihracatımızı yüzde 15’lere çıkardık. 2020 yılında bu rakamı yüzde 20’lere çıkarmayı hedefliyoruz. Ayrıca, merkezi Almanya’da bulunan IDEE – Elektrik Toptancıları Birliği’ne üyeyiz. Yaklaşık cirosu 5 milyar Euro olan birliğin, Türkiye’deki tek partner ve üyesi Kıraç Elektriktir. Birlik, sektörün devleri ile ilişkilerimizi güçlendirirken, Avrupa’da da bilinirliğimizi arttırdı” diye konuştu.

“Dünya devlerinin ana bayisi konumundayız”

Elektrik, A.G. ve O.G. şalt malzemeleri, enerji ve zayıf akım kabloları, konut içi tesisat ürünleri, enerji izleme ve bağlantı ekipmanları, panolar, aydınlatma armatür ve ampulleri, topraklama sistemi elemanları, tip testli alçak gerilim panoları başta olmak üzere yaklaşık 40 bin farklı referansta geniş bir ürün yelpazesine sahip olduklarını belirten Can Kıraç; Siemens, Schneider, Legrand, Prysmian, Philips ve Ledvance gibi sektöründe lider 30 büyük markanın da ana bayisi konumunda bulunduklarını aktardı.

E-ticaret ilgili yatırımlarının devam ettiğini ve elektrix.com adresi üzerinden online satışları olduğunu belirten Kıraç, “Online satış; ihracat gibi, şirketimizin öncelikli gelişim ve yatırım hedefinin başında geliyor. Bu iş ile ilgilenen 5 kişilik bir ekibimiz var. Şu andaki ciromuz yüzde 1 civarında. Yakın zamanda bunu yüzde 20’ye hatta yüzde 30’lara çıkacağını düşünüyoruz. O yüzden yatırımlar yaparak, ekibimizi genişletiyoruz” dedi.



“Yeşil enerji konusunda çok büyük yatırımlar yapıyoruz”

Kıraç Elektriğin aynı zamanda bir mühendislik firması olduğunu, enerji izleme sistemleri, enerji verimliliği ve enerji santralleri kurulması yönünde de yatırımlar yaptığını söyleyen Can Kıraç, “Yeşil enerji konusunda çok büyük yatırımlar yapıyoruz. Türkiye’de 100 MW’ a yakın güneş enerji santrali kurduk. Kıraç Metal de geçen sene sadece Ukrayna’da 120 MW’ lık santral kurulumunu tamamladı. Elektrikli arabalar ve şarj istasyonları alanında da girişimlerimiz bulunmakta ve bu konuda Siemens, Schneider ve Legrandmarkalarıyla partnerlik içerisindeyiz. Ayrıca Türkiye’de büyük bir seracılık sektöründe yer almak istiyoruz ve Kıraç Metal’in AR-GE çalışmaları devam ediyor” ifadelerini kullandı.