Kiraz ihracatçısı ''sokağa çıkma yasağı''nda istisna istiyor

30 Nisan 2020

FİKRİ CİNOKUR

Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut önümüzdeki günlerde başta kiraz olmak üzere erik, kayısı ve şeftali gibi taş çekirdekli meyvelerin hasadı ve ihracatının başlayacağını söyledi. Ancak koronavirüs salgının önlenmesini sağlamak amacıyla 'evde kal'' ve 'sokağa çıkma yasağı' uygulamalarının ihracatçı ve çalışanlarını zor durumda bıraktığını belirten Bulut, şunları kaydetti.

''Türkiye'nin hemen hemen her bölgesinde kiraz hasadına başlanılacak. Başta Bursa, Isparta, İzmir ve Denizli gibi bölgeler kiraz üretimi ağırlıklı bölgeler. İhracatçı ve görevlendirdiği çalışanlar en az 10-15 gün bölgelerde kalmak zorunda. Bahçeleri gezecek, işçi toplayacak ve depo ayarlayacak, kiralayacak. 36 saat ya da 72 saat bizim için yeterli değil. En az 10 güne ihtiyacımız var. Bu nedenle ihracatçı ve çalışanları 'sokağa çıkma yasağı'ndan muaf tutulmalı.''

İhracatın devam etmesi için buna ihtiyaç olduğunu ifade eden Bulut, konuyu Antalya Valiliği, TİM, İçişleri ve Tarım Orman Bakanlığı'na ilettiklerini belirterek bir an önce karar verilmesini istedi. Abdullah Bulut şöyle devam etti.

''Sokağa çıkma Yasağı kapsamında ihracatçının ve bölgelerde alım yapacak kalite kontrol yapacak çalışanların seyahatlerini yapabilmeleri için belge olması lazım. Devletimizin vereceği kararı bekliyoruz. İhracat çok önemli. Hele böyle dünya krizinin yaşandığı bir dönemde dövize çok ihtiyacımız var.

Avrupa Türk ürününe daha çok güveniyor

Koronavirüs salgını olmasaydı 2020 yılında Çin, Japonya ve Güney Kore'ye geçmiş yıllara göre daha fazla kiraz ihracatı yapılabileceğini öngördüklerini anlatan BAİB Başkan Yardımcısı Abdullah Bulut, bu yıl Uzakdoğu ülkelerine kiraz ihracatının zor olduğunu belirti. Bulut, şöyle devam etti.

''Şu anda uluslararası uçuşlar yapılamıyor. Bu nedenle Uzakdoğu ülkelerine ürün gönderme durumumuz zor. Hemen yakınımızda Avrupa ve Rusya pazarı var. Avrupa'nın üretim merkezi AB üyesi İspanya, İtalya ve Yunanistan koronavirüs salgınında büyük yara aldı. Üreticileri ekimde yavaşladı. Avrupalı özellikle Alman tüketiciler onlara tereddütlü yaklaşıyor. Türk ürünlerine daha çok güven duyuyor. Bu nedenle Avrupa pazarına ağırlık vermemiz gerekiyor.''

Türkiye 2019 yılında çeşitli ülkelere 80 bin 411 ton kiraz ihraç ederken 183 milyon dolar döviz kazandırdı.