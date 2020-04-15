“Kısa Çalışma Ödeneği tüm çalışanları kapsayacak şekilde genişletilmeli”

15 Nisan 2020

BURSA (DÜNYA) - MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ve yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleşen toplantıda konuşan BTSO Başkanı Burkay, Odanın tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid-19) sürecinde yürüttüğü çalışmalar ve ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. İstihdamı korumak adına uygulanan ‘Kısa Çalışma Ödeneği’ şartları da önemli oranda iyileştirildiğini belirten Başkan Burkay, “Her gün ortalama 1.500 firmamız bu ödenek için başvuru yapıyor. Bursa’da şu anda 730 bin SGK’lı çalışan bulunuyor. Yaklaşık 75 bin işletmemiz var. Kısa Çalışma Ödeneği firmalar için önemli bir destek. Fakat prim gün sayısının 450 güne indirilmesi toplam çalışanların yüzde 60’ını bu işin içine dahil ediyor. Kalan yüzde 40, bu kapsam içine girmiyor. Bizim en önemli talebimiz, kısa çalışma ödeneğinin şartlarının esneklik yapılarak tüm çalışanları kapsayacak hale getirilmesidir” diye konuştu. Başkan Burkay, Covid-19 ile mücadelede “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketi içinde yer alan “Mücbir sebep” hükümlerinden tüm sektörlerin faydalanması gerektiğini belirterek, “Bu krizden etkilemeyen hiçbir sektör kalmadı. Mücbir sebep kapsamının tüm sektörleri kapsayacak şekilde genişletilmesi için yeni bir düzenlemenin acil olarak hayata geçirilmesini talep ediyoruz” dedi.

“Nefes kredisinde son aşamaya geldik”

Acil eylem planı doğrultusunda alınması gereken ilave tedbirleri ekonomi yönetimine aktardıklarını belirten Başkan Burkay, Nefes Kredisi hazırlıklarının son aşamaya gelindiğini ifade etti. İbrahim Burkay, “TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile Nefes Kredisi çalışmalarında son aşamaya geldik. Bu zorlu süreçten en az hasarla çıkabilmek için hep birlikte elimizi taşın altına koymamız gerekiyor. Bursa iş dünyası olarak bu zor dönemde de tavrımız, ülkemizin ve milletimizin yanında olmaktır. Bu kredi hayata geçtiğinde nakit sıkışıklığı çeken firmalarımıza bu zor dönemde nefes aldıracak. BTSO olarak kaynaklarımızın önemli bir kısmını burada kullanacağız. Bu zorlu dönemi milli birliğimizi koruyarak ve dayanışma içinde hareket ederek aşabiliriz” açıklamasını yaptı.

“Krizden çıkışa hazırlıklı olmalıyız”

Başkan Burkay, dünyanın 100 yıldır ilk defa böyle bir durum ile karşı karşıya kaldığını belirterek, salgının ne zaman ve nasıl sonuçlanacağı konusunda belirsizlik hakim olduğunu vurguladı. Dünya ticaretinde çok büyük değişiklikler olacağını ifade eden Başkan Burkay, “Herkesi derinden etkileyecek bu süreci çok iyi okumalıyız. Krizden çıkışa hazırlıklı olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin başından beri bu salgınla alakalı yerinde ve zamanında tedbirler aldığını hatırlatan MÜSİAD Bursa Şubesi Başkanı Nihat Alpay ise, alınan bu tedbirler dolayısıyla Türkiye’de, salgının yayılım hızının diğer ülkelerden daha az olduğuna dikkat çekti.