Kitap kurtlarının Bursa buluşması başladı

08 Mart 2020

BURSA (DÜNYA) - Bölgenin kültürel yaşamına önemli katkılar sağlayan Bursa Kitap Fuarı’na bu yıl 365 yayınevi ve sivil toplum kuruluşu katıldı. Dokuz gün boyunca düzenlenecek panel, söyleşi, atölye çalışmaları ve çocuk etkinliklerinden oluşan 90 kültür etkinliği ve imza günlerinde yazarlar okurlarıyla buluşacak. Fuarın konukları arasında Gülten Dayıoğlu, Altan Öymen, Ahmet Ümit, Canan Tan, Şükrü Erbaş, Enver Aysever, Haydar Ergülen, Bedia Akartürk, Hasan Ali Toptaş, Judith Malika Liberman, Behiç Ak, Bahadır Yenişehirlioğlu, Kate Clow, Irmak Zileli, Yavuz Dizdar, Cihan Demirci, Kemal Hamamcıoğlu, Mine Soysal, Mete Yarar, Erol Mütercimler, Gri Koç, İsmail Saymaz, Hakan Akdoğan, Saygı Öztürk, Gaye Boralıoğlu, Yiğit Bener, Ahmet Şimşirgil, Kaan Murat Yanık, Mine Söğüt, Hikmet Anıl Öztekin, Altay Öktem ve daha pek çok değerli yazar, şair ve bilim insanı bulunuyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Karagöz Müzesi tarafından hazırlanan “Karagöz Gölge Oyunu” ve Bursa Büyükşehir Belediyesi Müzeler Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Masal Diyarına Yolculuk” atölyelerinde fuarın minik ziyaretçileri bir araya gelecek. Söyleşilerde ve imza etkinliklerinde ise Gülten Dayıoğlu, Behiç Ak, Mine Soysal, Aslı Tohumcu, Cihan Demirci, İlkay Marangoz, Sima Özkan, İrem Uşar, Sevim Ak, Esin Taner Bacacı ve daha pek çok değerli çocuk ve gençlik kitapları yazarı okurlarıyla buluşacak.