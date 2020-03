Kızıltan: Katil rejime karşı ordumuzun yanındayız

03 Mart 2020

Mehmet Nabi Batuk / Mersin



İdlib’te görevli Türk Askeri konvoyuna hava saldırısı gerçekleştirerek 34 askeri şehit eden Suriye rejimine karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekâtına destek veren MTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Bahar “Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız” dedi.



Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın çağrısıyla bir araya gelen oda, borsa, ekonomi örgütleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri düzenlenen ortak basın toplantısında İdlib’te görevli 34 Türk Askeri’nin Suriye Rejimi tarafından gerçekleştirilen hava saldırısıyla şehit edilmesini kınadı. Kurumlar adına açıklama yapan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Kızıltan, Türk askerinin İdlib’te, hem ülke sınırlarının hem de sivillerin korunması için bulunduğunu ifade ederek, söz konusu saldırının ne uluslararası hukuka ne de vicdanen kabul edilemez olduğunu belirtti. Türkiye’nin bölgedeki barış ve huzur odaklı çabalarına ödediği ağır bedellere rağmen diğer devletlerin sessiz kaldığını dile getiren Başkan Kızıltan, “Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor ve Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. Rejim güçleri son olarak yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez. Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez” dedi.



Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye Rejimi unsurlarına karşı başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı’nın arkasında olduklarını ifade eden Başkan Kızıltan, “Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz. Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız” diye belirtti.