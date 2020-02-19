“KKTC’deki Karadenizliler Trabzon'a direkt uçak sefer istiyor"

19 Şubat 2020

Osman ŞİŞKO-TRABZON



KKTC Trabzon Başkonsolosu Zalihe Erden ve KKTC Karadeniz Kültür Derneği Başkanı Murat Civelek, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nı (TTSO) ziyaret ederek Başkan M. Suat Hacısalihoğlu ile görüştü. Murat Civelek, KKTC’de 30 bine yakın Karadeniz kökenli vatandaşın yaşadığını belirterek, “Trabzon’a geçmişte olduğu gibi direkt uçak seferlerinin başlatılmasını istiyoruz. KKTC’den Karadeniz Bölgesi’ne sürekli gidip geliyoruz. Ancak aktarmalı uçuşlarla hem büyük zaman kaybı yaşıyoruz hem de bilet ücretleri çok yüksek fiyata ulaşıyor. KKTC’deki Karadenizliler olarak direkt uçak seferlerinin bir an önce başlatılmasını talep ediyoruz” dedi.



Civelek, KKTC’den Trabzon’a tatil yapmak için gelmek isteyenlerin de çok sayıda olduğunu ifade ederek, “Özellikle yaz aylarında serin Karadeniz yaylaları KKTC vatandaşları için çok cazip hale geliyor. Direkt uçak seferlerini kaldıracak yolcu potansiyeli bulunuyor. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz. Haftada karşılıklı iki günle başlayarak seferlerin koyulmasını istiyoruz. Karadeniz Bölgesi’nden de KKTC’ye tatil için gelmek isteyenlere direkt seferler büyük kolaylık sağlayacaktır. Böylece karşılıklı turizm hareketi ivme kazanmış olur. KKTC’ye gelen bakanlara bu konuyu ilettik” diye konuştu.



TTSO Başkanı M. Suat Hacısalihoğlu da KKTC’de yaşayan Karadenizliler kadar bölgeden de Yavru Vatan’a gitmek isteyenler için direkt seferlerin kolaylık sağlayacağını ifade ederek, “Biz de elimizden gelen girişimleri yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz. Amacımız Trabzon – KKTC direkt uçak seferlerinin yeniden başlatılmasını sağlamaktır” ifadesini kullandı.