KMTSO’da ‘ayakkabıcılık’ masaya yatırıldı!

10 Şubat 2020

Ali ESKALEN-KAHRAMANMARAŞ



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclis salonunda Programa, Türkiye’de ayakkabı sektörünün en önemli firmalarından biri olan Ziylan Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Mehmet Büyükekşi ve Beauty Omelette Markası kurucusu Nur Bilen Yavuzer katıldı.



Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO), bünyesindeki sektörleri, alanında uzman kişilerle bir araya getirmeye devam ediyor. KMTSO’nın ‘Sektörel Eşleşmeler’ adlı projesi kapsamında bu kez ise ayakkabıcılık sektörü buluştu. Kahramanmaraş sanayisinin en büyük sektörlerinden biri olan özellikle kadın ayakkabısı noktasında Türkiye’de önemli yerde bulunan ayakkabı sektörü, çok sayıda istihdamın yanı sıra ihracatıyla da hem Kahramanmaraş hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Kahramanmaraş’ı ayakkabıcılık sektöründe daha da üst sıralara taşımanın hedeflendiği toplantıya, Türkiye’de ayakkabı sektörünün en önemli firmalarından biri olan Ziylan Şirketler Grubu (FLO) Genel Koordinatörü Mehmet Büyükekşi ve Beauty Omelette Markası kurucusu Nur Bilen Yavuzer konuşmacı olarak katıldı. Toplantıya katılan bir diğer isem FLO Mağazacılık Tedarik Operasyonları Direktörü Mahmut Bekereci ise Kahramanmaraş’ın ayakkabıcılık sektöründeki potansiyelini değerlendirdi. KMTSO Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen programa Vali Yardımcısı Halil Avşar, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, KMTSO Başkanı Serdar Zabun ve çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Programda Kahramanmaraşlı firmaların ürettiği ayakkabılar da sergilendi.



“REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ”



KMTSO olarak Kahramanmaraş’ta rekabet gücü yüksek bir üretim ve ticaret yapısı oluşturma hedefiyle çalıştıklarını dile getiren Zabun, “Şehrimizde rekabet gücü yüksek bir üretim ve ticaret yapısı oluşturmak adına üzerimize düşeni yerine getiriyoruz. Yeni organize sanayi bölgelerimizle, yeni yatırımlarla, lojistik merkezimizle daha çok üretim, daha çok ihracatla Türkiye’nin gücüne güç katarak yolumuza devam ediyoruz. Ayakkabı sektörünün gelişmesi, markalaşması, ihracatta daha aktif hale gelmesi için sektör temsilcileri ile birlikte çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 200’e yakın firmada, ağırlıklı olarak bayan ayakkabısı üretimi gerçekleştirilen Kahramanmaraş’ta ürün çeşitliliği açısından bayan ayakkabısı üretimi önemli bir yer tutmaktadır. Ayakkabı endüstrisinin tasarım odaklı bir sektöre dönüşümü, katma değerinin artırılması, ileri teknoloji ile entegrasyonu, markalaşmanın güçlendirilmesi, rekabet gücünün artırılması bizim için çok önemli. Bu anlamda, inanıyorum ki, çok değerli konuklarımız biraz sonra verecekleri bilgilerle farklı bakış açısı getirecekler. Tekrar kendilerini, Anadolu’nun kadim kenti Kahramanmaraş’ta ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, tüm konuklarımıza katılımlarından ve katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyor, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum” ifadelerini kullandı.

“DÜNYADA EN POPÜLER KADIN KİMSE ONA AYAKKABI GİYDİRMEK OLMALI”



Kahramanmaraş’ın ayakkabı sektöründe, özellikle de kadın ayakkabısı konusunda önemli bir potansiyele sahip olduğuna dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, “Ben şunu ifade etmek istiyorum; mesela kadın ayakkabı üreten bu şehrin vizyonu, dünyada en popüler kadın kimse ona ayakkabı giydirmek olmalı. Hedefimiz bu. Her sektörde, diyelim ki mutfak eşyalarında çok önemli bir potansiyele sahibiz, dünyanın en önemli mutfağı nereyse, Beyaz Saray mı, Arabistan Kraliyet Sarayı mı oraya ürün satma hedefimiz olmalı. İnşallah bu potansiyel var, çalıştayların ve eşleşmelerin her ay olması önemli. Bir ürünü incelediğinizde genellikle ürünün tamamını bir ülke ya da bir şehir üretmiyor, boyasını bir yerden, ipliğini bir yerden, markasını da bir yerden alıyor. Burada da oda başkanımızın ifade ettiği gibi ayakkabı sektörünün, özellikle kadın ayakkabı sektörünün ihtiyacı olan yer vardı, bazı hukuksal ihtilaflar var, önümüzdeki hafta içerisinde oraya son noktayı koymuş olacağız. Bizim Büyükşehir ve yerel yönetimler olarak hedefimiz şu; Biz yerel kalkınma öncelikli projelere daha fazla önem vereceğiz. Yerel kalkınmanın birkaç tane alt başlığı var, bunlardan biri sanayi ve ticareti geliştirmek, bir diğeri turizm alanlarını geliştirmek, bir diğeri kültür ve tarihi varlıkların gün yüzüne çıkarılıp daha fazla ziyaretçiye çıkarılması gibi yerel kalkınmaya destek olabilecek her türlü proje bizim önceliğimiz. Ayakkabıcılar Odası’nın yer sorununu en kısa sürede halledeceğiz” ifadelerini kullandı.

“KAHRAMANMARAŞ İLK 6’NIN İÇERİSİNDE DEĞİL”



Kahramanmaraş’ın ayakkabıcılık sektöründeki potansiyeli değerlendiren FLO Mağazacılık Tedarik Operasyonları Direktörü Mahmut Bekereci de yaptığı konuşmada sektörün eksikliklerini anlattı. Bekereci, “Kahramanmaraş’ın potansiyeli çok büyük ama ayakkabı sektörünün bu kadar geride kalmasını ben yadırgıyorum. 1979 yılında buradan ayrıldığımdan çok da farklı noktada değil Kahramanmaraş. Oysa çok daha ileri gidebilirdi. Burada valimizin, belediye başkanlarının, milletvekillerinin, siyasilerin desteğiyle daha da ileriye taşıyacağınıza inanıyorum. Ayakkabı sektörünün dünyada ve Türkiye’deki konumuna bakacağız, Kahramanmaraş’ın da nerede olduğunu göreceğiz. Dünyada 24 milyar çift ayakkabı üretildi 2018 yılında. Çin, tek başına bunun yüzde 55’ini üretti. Türkiye, kapasite olarak gerçekten çok önemli, dünyanın 7’inci büyük ayakkabı üretim kapasitesine sahip. 447 milyon TL ile dünyada ayakkabı üretiminde 7’inci sırada bulunuyoruz. Ürettiğimiz ürünlerin satış rakamına baktığımızda, katma değeri düşük ürünler üretiyoruz ki Kahramanmaraş’ta bunlardan bir tanesi. Markalaşmak kadar katma değeri yüksek ürünler yapmayı da planlamalıyız. Bütün dünyada üretimin yüzde 87’si suni ve tekstil ürünleri, yüzde 13’ünü ise deri ürünler alıyor. Bu hızlı giyim mantığının getirdiği tüketim alışkanlığından kaynaklı. Kahramanmaraş yapılanacaksa bunu da göz önüne almalı. Türkiye’de 660 milyon çift üretim kapasitesi var, bunlar şuan da 6 büyük ilde kümelenmiş durumda. Türkiye genelinde 16 ilde ayakkabı üretimi yapılıyor. Kahramanmaraş’ta bunların içerisinde ama ilk 6’da değil” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından panel bölümüne geçildi. Ziylan Şirketler Grubu Genel Koordinatörü Mehmet Büyükekşi ve Beauty Omelette Markası kurucusu Nur Bilen Yavuzer deneyimlerini anlatırken, katılımcıların sorularını yanıtladı.