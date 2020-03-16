KMTSO’dan ‘haksız fiyat artışı yapan firmalar’ için disiplin uyarısı

16 Mart 2020

Ali ESKALEN-Kahramanmaraş

KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun, yaptığı yazılı açıklamada, “Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili gelişmelerin ardından ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyururuz. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası olarak 81 ildeki oda ve borsalarımızla birlikte ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı 5174 Sayılı Kanun kapsamında disiplin mekanizmalarımızı çalıştırarak gerekli yasal işlemleri yapacağız. Herkes bilmeli ki, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacağız.” İfadelerini kullandı.

Zabun, küresel çapta yaşanan ve ülkemizde de görülmeye başlanan koronavirüs ile mücadelede devletin ve milletin yanında olduklarını hatırlatarak, “Koronavirüs salgını dünyayı tehdit etmeyi sürdürürken yapmamız gereken, devletimizin ve milletimizin yanında olmak ve hayatımızı tedbirler doğrultusunda düzene sokmaktır. Böyle bir dönemde, birlik ve beraberlik ruhunu güçlendirerek fırsatçılara karşı da mücadele verilmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu konuda gereken yasal uygulamaları yapacağımızı önemle duyururuz.” ifadelerine yer verdi.