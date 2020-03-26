KOBİ'lerin tanımı yeniden yapılmalı

26 Mart 2020

FİKRİ CİNOKUR

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bahar, yaptığı açıklamada, KOBİ tanımı ve limitlerinin bir önceki mevzuattaki gibi uygulanması halinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nce kabul edilen Kredi Garanti Fonu destekli kredi paketinden birçok firmanın faydalanamayacağını bildirdi.

KGF paketinin limit dayatması olmadan, ihtiyaca göre verilmesi gerektiğine dikkat çeken Bahar, ''Söz konusu düzenlemenin yapılmaması halinde birçok firmanın limite takılıp krediye ulaşamayacak'' dedi.

Düzenlemenin iki gün içerisinde yapılması gerektiğini vurgulayan Ali Bahar, şunları kaydetti.

''KGF destekli kredi paketi dün meclisimizden geçti. Her fırsatta söylüyoruz, eğer KOBİ tanımı ve limitleri bir önceki mevzuattaki gibi uygulanırsa, 2018’de KGF destekli kredi alan birçok firma bu destekten yararlanamayacaktır. Çünkü 2018 yılındaki KOBİ tanımı farklı idi. Bu itibarla birçok firmamızın selameti için sahadan devletimize bilgi paylaşımında bulunuyoruz. Bu bir dünya krizidir, acil eylem planıdır. Önceki mevzuattaki çıpalara bakmaksızın çıkacak KGF paketine 'KOBİ ve KOBİ dışı limitlere bakılmaksızın, ihtiyaca göre firmalarımız desteklenecektir, herhangi bir limit dayatması olmayacaktır' denilerek konu bankalara bırakılmalı ve ‘şirketlerin bilançolarına göre verilmeli’ notu düşülmelidir. Bu düzenleme iki gün içerisinde yapılmadığı takdirde birçok firma limite takılacak ve krediye ulaşamayacaktır.''