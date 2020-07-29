“KOBİ’lerin yeni destek paketlerine ihtiyacı var”

29 Temmuz 2020

BURSA (DÜNYA) - BTSO Temmuz Ayı Meclis Toplantısı video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi. BTSO Meclis Başkanı Ali Uğur’un başkanlığında yapılan toplantıda konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, kent olarak Cumhuriyet tarihinin en önemli yatırımlarından biri olan Türkiye’nin Otomobili’ne ev sahipliği yapacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Burkay, yerli otomobilin yalnızca Bursa değil ülke sanayisinin dönüşümü için yeni bir milat niteliği taşıdığını belirterek, “Pandemi sürecine rağmen projenin yatırım planı ve üretim hedefinden taviz verilmemesi devletimizin, milletimizin ve iş dünyamızın bu projeye duyduğu ortak inancın ve heyecanın göstergesi. 15 yılda 22 milyar liralık yatırımla startı verilen bu dev proje, sektörlerimizin dönüşümü ile birlikte Bursamızın teknoloji üssü konumunu daha da sağlamlaştıracak. Bu büyük gururu bizlere yaşatan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, hükümetimize, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Mustafa Varank’a, Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubumuza ve TOBB Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu’na bir kez daha şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

“Borç yükünü ortadan kaldıracak yeni düzenlemeler bekliyoruz”

Ekonomik değerlerde görülen pozitif gelişmelerle birlikte özellikle küçük ve orta ölçekli işletmelerin normalleşme sürecinde yeni destek paketlerine ihtiyaç duyduğunu kaydeden Başkan Burkay, “Hazine ve Maliye Bakanlığımızdan borç stoğunun ötelenmesinin yanında borç yükünü ortadan kaldıracak yeni düzenlemeler bekliyoruz. Vergi affı başta olmak üzere kira desteklerini de kapsayan bir dizi destek paketi çıkarılması için BTSO olarak yoğun bir mesai harcıyoruz. İş dünyamızın talepleri doğrultusunda girişimlerimize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

GUHEM açılışa hazır

Türkiye’nin uzay temalı ilk eğitim merkezi ve müzesi Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’ni (GUHEM) açılışa hazır hale getirdiklerini açıklayan Başkan Burkay, GUHEM’in açılışını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde Bursa’ya kazandırdıkları merkez hakkında bilgiler veren Başkan Burkay, “13 bin 500 metrekare kapalı alana sahip olan GUHEM’de farklı nitelikte 154 adet interaktif düzenek bulunuyor. Alanında Avrupa’nın en iyi, dünyanın ise en iyi 5 merkezi arasında gösterilen GUHEM, şehrimizin cazibesine de büyük katkı sağlayacak. Projemizin kentimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.