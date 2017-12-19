Koç Makine: Bölgenin ihtiyaçlarına göre makineler üretiyoruz

19 Aralık 2017

Seda ER

GAZİANTEP (DÜNYA) - Kuruldukları ilk günden beri sürdürmüş oldukları çalışmalarda teknolojik gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayan Koç Makina Sahibi Ali Koç, “Gaziantep 25 Aralık Sanayi Sitesindeki fabrikamızda üretim yapıyoruz. Fabrikamız toplamda 400 metrekare alan üzerine kurulu. Un, mercimek, bulgur, yem ve bakliyat makinaları yaparak anahtar teslimi üretim hatları kuruyoruz. Ayrıca Gaziantep ve bölgenin önemli bir ürünü olan fıstık ile ilgili de fıstık işleme tesisleri kurarak bölge sanayisinin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çözümler üretiyoruz. İmalattan kurup çalıştırmaya kadar bitirip müşterilerimize eksiksiz olarak teslim ediyoruz. İşimizde teknolojiyi yakından takip etmemiz gerekiyor. Her sektörde olduğundan daha fazla makine sektörünün teknolojiyi yakından takip etmesi gerekiyor. Hem ülkemizdeki hem de dünyadaki gelişmeleri üretimlerimize taşıma yönünde önemli çabamız var.” diye konuştu.

Satış bölgeleriyle ilgili bilgi veren Koç, “Başta Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgesi başta olmak üzere Türkiye’nin her yerine satış yapabiliyoruz. Makinalarımız yurt dışında da talep alıyor. İhracata yönelik Pazar araştırmaları yapıyoruz. Direkt göndermesek te aracılar vasıtasıyla ihracat yapıyoruz. Rusya, Kazakistan, Ukrayna, Kuzey Irak, Suriye, İran ve Kırgızistan’da makinalarımız çalışıyor” şeklinde konuştu

Kalite sadece işi standartlarda teslim etmek değil

Müşteri memnuniyetini ön planda tuttukları söyleyen Ali Koç, "Firma olarak kalite; bizim için ekonomik getiriden çok firma itibari ve değerlerine uygunlukla ölçülür. Kalite sadece işi standartlarda teslim etmek değil sonrasında müşteri memnuniyeti istek ve taleplerinde yerine getirilmesi anlamını taşımaktadır. İstenilenlerin dışında da fazlasını verebilmektedir.

Projelerin hayata geçirilmesi uygulaması ve teslimi aşamalarını en hızlı ve kalite standartları üstünde çalışma sağlamaktır. Müşteri istek ve beklentilerin anlayan, uyumlu dirsek teması çalışan ve bunu görev addeden bir kurumsal yapıya sahibiz. Müşterilerimiz araştırmanın her aşamasına istedikleri an katılabilme yeni beklentiler oluşturma konusunda istek ve taleplerine açık bir firma olarak çalışmaktayız" şeklinde konuştu.