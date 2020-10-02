Kocaeli AB Bilgi Merkezi’nden deniz çöpüyle mücadeleye destek

02 Ekim 2020

KÜBRA OĞURLU-KOCAELİ



Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kocaeli AB Bilgi Merkezi’nin, çevre ve deniz kirliliğine dikkat çekmek amacıyla Karamürsel’de düzenlediği plaj ve deniz temizliği etkinliğine katıldı. Programa, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım ve TEMA Vakfı Kocaeli Temsilciliği de katılım sağladı.

KSO bünyesinde, 2011’den beri Avrupa Birliği Bilgi Merkezleri Projesi’ni sürdürdüklerini ifade eden Zeytinoğlu, projenin doğrudan Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na bağlı olarak çalışmakta olan Türkiye’deki diğer 20 bilgi merkezinden biri olduğunu söyledi. Yıl boyunca AB kültürünü, değerlerini ve standartlarını yaygınlaştırmak üzere çeşitli aktiviteler düzenlendiğini ifade eden Zeytinoğlu, “Her yıl çevre temalı bir etkinlik düzenleyerek bu konuda farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Etkinlikteki en önem verdiğimiz nokta çocuklarımızın deniz ve çevre kirliliği konusunda bilinçlendirilmesidir” dedi.

Poşet kullanımı yüzde 80 azaldı

Deniz çöpüyle mücadelenin AB'nin gündeminde öncelikli sırada yer aldığına dikkat çeken Zeytinoğlu, “AB 2019’da, başta en çok plajlarda ve okyanuslarda görülen ürünler olmak üzere tek kullanımlık plastikleri sınırlandırmak için mevzuat kabul etti. Ülkemizde de plastik kullanımının azaltılması için 2019’da plastik poşetlerin ücretlendirilmesi sistemine geçildi. Bu uygulamayla ülkemizde plastik poşet kullanımı yaklaşık yüzde 80 azaldı. Bu yıl ambalajlarla ilgili Geri Kazanım Katılım Payı adı altında bir vergi sistemine de geçildi” diye konuştu.

Türkiye’de kamu ve özel sektörün çevre konusundaki hassasiyetinin arttığını dile getiren Zeytinoğlu, “Çevreyi koruma adına birçok pilot projenin ilk defa ilimizde uygulanmaya başladığını da söyleyebiliriz. Örneğin; Büyükşehir’e ait hava uçağı ve tekneler ile Marmara Körfez’inde kirlilik takibi yapılıyor. Bu uygulamaların sonucunda KBB ve ilçe belediyelerimizin de özverili çalışmaları ile 6 adet mavi bayraklı plaja sahibiz. İl olarak Karadeniz ve Marmara Denizinde kıyılarımız var. Oda olarak bizde çevre konusuna hassasiyet gösteriyor ve birçok çalışma yapıyoruz” açıklamasını yaptı.

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, “Farkındalık yaratmak adına yapılan bu aktivitede kuruluşlarımıza destek oluyoruz. Avrupa Birliği’nin ülkemizdeki temsilcisi olan büyükelçimize Karamürseli gezdirme imkanı bulduk. En iyi temizlik çevreyi kirletmemektir” dedi.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ise “Çevrenin korunması için verilen çabaya şahit olduk. Her gün ortaya konan bu çabayı çok takdir ediyorum. Sayın Belediye Başkanı aynı zamanda burada faaliyet gösteren sanayi kolları durumun bilincinde. Sanayi kentinde deniz turizminin olması çok etkileyici. Sanayinin, çevreyi korumanın, denizin plajın bütünlüğünü görüyoruz, bu da mutluluk verici” dedi.