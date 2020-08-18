Kocaeli’de depreme karşı 10 milyar TL bütçe

18 Ağustos 2020

KOCAELİ-DÜNYA

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 17 Ağustos 1999 Depremi’nin 21’inci yıldönümü nedeniyle Gölcük’te düzenlenen Deprem Şehitlerini Anma Programı’na katıldı. Bakan Selçuk, ziyareti sırasında Gölcük-Saraylı deprem şehitliğini ziyaret ederek şehit aileleriyle bir araya geldi. Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, ilçe kaymakamları ve deprem şehitlerinin yakınlarının katıldığı anma töreni, COVID- 19 tedbirlerine uygun sosyal mesafe ve maske kuralı gözetilerek gerçekleştirildi.

Riskli hiçbir yapı kalmayacak

Kocaeli’de risk yönetimine ilişkin çalışmalara odaklanıldığını belirten Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, “99 depremi aslında bize depremi yani bir strateji değişikliği yapmamız gerektiğini öğretti. Biz artık 7 ve üzeri depremlere dayanıklı nasıl binalar yaparız, binanın statiği ne olmalı, demiri ne olmalı, nasıl kontrol edilmeli gibi birçok alana girdik ve bu alanda yasal düzenlemeler meydana getirdik. Bu şehirde riskli hiçbir yapı bırakmayacağız” dedi.

Kentsel dönüşüm master planı

Kocaeli ili genelinde, “Kentsel Dönüşüm Master Planı” hazırladıklarını söyleyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da “Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile yapılan görüşmeler doğrultusunda kentsel dönüşüm, gelişim ve kentsel yenilenme gerektiren üç farklı alanlarda çalışmalarımız yoğun bir şekilde projelendirme çalışmaları olarak devam etmektedir. Bakanlığımızla birlikte yaklaşık 10 milyar TL gibi devasa bir bütçeyi şehrimizin kentsel dönüşümü, kentsel gelişimi ve kentsel yenilenme çalışmaları için kullanmış olacağız” diye konuştu.

Gölcük yeniden inşa edildi

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ise, "21 yıl önce asrın felaketini yaşadık. Çok sayıda hemşerilerimizi, yakınlarımızı kaybettik. Gerçekten büyük acılar yaşadık. Gecenin yarılarında, arabaların farlarının ışıklarında cenazelerimizi defnettik. Uzun zaman içerisinde tozla, çamurla, yağmurla mücadele ederek bugün yeniden mamur ve geleceğe umutla bakan bir Gölcük inşa ettik" dedi.