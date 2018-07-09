Kocasinan Belediyesi ürettiği asfalt ile 15 milyon tasarruf etti

09 Temmuz 2018

HİLAL SÖNMEZ

KAYSERİ - Kayseri'nin merkez ilçelerinden Kocasinan Belediyesi, yol yapım çalışmalarında kendi asfalt plentini kullanarak 2017'de yaklaşık 15 milyon, 2018'in ilk yarısında ise 5 milyon liralık tasarruf sağladı. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kayseri'de dünya standartlarında asfalt ürettiklerini söyledi. Geçen yılın mayıs ayında 30 milyon liralık bütçe ile başlatılan asfalt üretimi için yatırımlarını bu yılın sonunda tamamlamayı planladıklarını belirten Çolakbayrakdar, "Bu yılın ilk 6 ayında 90 bin ton asfalt serimi ile 5 milyon lira tasarruf sağladık. Geçen yıl kullandığımız asfaltı da dışardan alsaydık 37 milyon liradan fazla para ödememiz gerekiyordu ancak kendi asfalt plentimizi kullandığımız için yaklaşık 15 milyon lira tasarruf sağlamış olduk. Bu yıl sonuna kadar 300 bin ton asfalt serimi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" dedi.