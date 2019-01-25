Kompetan Ar-Ge Danışmanlık, KOBİ'lerin desteklerden faydalanmasını sağlayacak

25 Ocak 2019

HİLAL SÖNMEZ

NEVŞEHİR - Firmaların devlet hibe ve teşviklerinden faydalanması için proje danışmanlığı hizmeti veren Kompetan Ar-Ge Danışmanlık, bu yıl içinde Nevşehir'de faaliyet gösteren KOBİ'lerin, toplamda 5 milyon TL'lik karşılıksız devlet desteklerinden faydalanmalarını sağlamayı hedefliyor. Kapadokya Teknopark'ta faaliyet gösteren şirket, KOSGEB, TÜBİTAK, Kalkınma Ajansları ve TKDK projelerinin hazırlanış ve uygulama safhalarındaki danışmanlık hizmetinin yanında, marka, patent, faydalı model ve tasarım tescilleri konusunda da KOBİ'lere yönelik faaliyet yürütüyor. Kompetan Ar-Ge Danışmanlık Proje Uzmanı Yunus Emre Karaman, "Henüz çok yeniyiz ancak çalışmalarımızla kendimizi, şehrimizi ve firmalarımızı başarılı noktalara getirmek istiyoruz. Uzun vadede kurumsal kültürümüzü oluşturarak, sektörümüzde ülke çapında sektör lideri olmayı hedefliyoruz. Nevşehir ölçeğinde ilk bir yılda, şehirde faaliyet gösteren KOBİ'leri 5 milyon TL'lik destekten faydalandırmak istiyoruz. Türkiye genelinde ise uluslararası projeler vasıtasıyla 5 milyon euroluk hibe desteğini ülkemize kazandırmak istiyoruz" dedi. Karaman, yazılım çlışmaları olduğunu da söyledi.