Kömür kazanlarını modernize etti verimde yüzde 10'luk artış sağladı
Kayseri Şeker Ar-Ge Merkezi, teknokent firmalarından olan Tabi Enerji ile yaptığı işbirliği ile fabrikadaki kömür kazanlarını modernize ederek yüzde 10 verim artışı sağladı.
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