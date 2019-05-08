Konfeksiyon sektörü Endüstri 4.0’ı konuştu

08 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - UHKİB tarafından düzenlenen ve iki gün süreyle gerçekleştirilen eğitim, Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Genel Sekreterlik Hizmet Binası’nda yapıldı.

Çok sayıda ihracatçı firmanın temsilcisinin katıldığı seminer konuşan Hugo Boss Sanayi Tekstil Limited Şirketi’nden Orçun Açıkgöz, öncelikle teorik anlatıma yer verilen eğitimin devamında katılımcılara hat dengeleme, günlük ve sezonluk planlama gibi konulardan başlayarak uygulamalar yaptırıldı.

Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe faaliyet gösteren firmalar için Yalın üretimin Endüstri 4.0 ile bağlantısı, günün rekabet koşulları içerisinde önemli bir faktör halini aldığını ve Dijital Dönüşümün; bir tercihten ziyade bir zorunluluk olarak görüldüğünü söyleyen Açıkgöz, eğitim hakkında şunları söyledi:

“Bu kapsamda Endüstri 4.0’ın firmalara adaptasyonu için verilen eğitimlerden biri olan Yalın Üretim felsefesinin temel konuları olarak eğitimde; kitle üretimi simülasyonu, yalın üretime geçiş, yalın düşüncenin gelişimi, kitle üretimi ve sorunları, yalın üretim simülasyonu, ilkelerin konfeksiyona yönelik uygulanışı, kazanımlar, üretim bantlarını yalın üretim prensiplerine göre oluşturma örnekleri yer aldı.”