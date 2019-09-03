Konkordato başvuruları 3’te bir oranında geriledi

03 Eylül 2019

BURSA (DÜNYA) - Açıklanan 2019 yılı Yeni Ekonomi Programı’nın güçlü ve kararlı bir şekilde sürdürülen yapısal reformların en büyüğü olduğunu belirten Matlı, “YEP 2019 ile birlikte konkordatodan çıkış hızlı bir şekilde devam ediyor. Konkordato başvurularındaki düşüşün yanı sıra konkordato sürecinden çıkan firma sayısı da artış gösterdi. Bankalar ile şirketlerin yaptığı müzakereler sonucunda bugüne kadar 905 firma konkordato sürecinden çıkmış bulunuyor. Bu firmaların bankalara olan 10,4 milyar liralık kredi borcu da konkordato kapsamından çıkmış oldu” dedi.

2018 yılının son çeyreğinde bin 934 konkordato başvurusu gerçekleştiğini belirten Matlı, 2019 yılının Nisan ayında 73’e, Mayıs ayında 97’ye, Haziran ayında ise; 83’e düşerek, bu yılın ilk çeyreğinde konkordato başvurularının üçte bir oranında gerilediğine dikkat çekti.

YEP 2019 ile sürecin başladığını hatırlatan BTB Başkanı Özer Matlı “2018 yılının son çeyreğinde 7 büyük banka konkordatolu firmaların kredi borçlarının yapılandırılması konusunda çalışma başlatmış, 2019 yılı başında banka temsilcilerinden oluşan “konkordato heyeti” kurulmuş ve heyet tarafından konkordatolu firmalarla görüşmelere başlanmıştı. Heyet tarafından firmalarla müzakereler yapılarak, firmaların mali durumları analiz edilmiş, borç ödeme niyetleri araştırılmış, borç ödeme niyetinde olan iyi niyetli firmalara mali durumlarına en uygun çözüm yolları sunulmaya başlanmıştı. Sürece diğer bankaların da destek vermeye başlamasıyla, borçlu firmaların alacaklı bankalarla bir masa etrafında toplanarak kredi yapılandırma süreçlerine hız ve etkinlik kazandırılması, iş dünyası olarak bizleri son derece memnun etmiştir” dedi.