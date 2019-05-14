Konuşan trafolar yürümeye teşvik ediyor

14 Mayıs 2019

BURSA (DÜNYA) - Limak Enerji Grubu bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Uludağ Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (UEDAŞ) kaliteli ve kesintisiz enerji hizmetinin yanı sıra sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri de geliştiriyor. UEDAŞ’ın bu doğrultuda elektrik trafolarındaki kötü görüntüyü ve tekdüzeliği önlemek amacıyla hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projesi “Trafolar Konuşuyor” bu kez 10 Mayıs Dünya Sağlık İçin Hareket Et Günü dolayısıyla sağlıklı yaşama dikkati çekti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte çalışan UEDAŞ, Bursa Osmangazi Kent Meydanında yer alan bir trafoya “Her Gün 10 Bin Adım” mesajını yazdırdı. Sağlıklı yaşam için farkındalık yaratmak adına hareketli yaşamı teşvik eden trafolar vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü. 10 Mayıs, Dünya Sağlık Örgütü tarafından “Sağlık için Hareket Et Günü” olarak belirlemişti.

Bursa İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Esma Kuzhan, Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce ile birlikte söz konusu uygulamayı yerinde inceledi. Kuzhan ve Yüce’ye İl Sağlık Müdürlüğü çalışanları ve UEDAŞ personeli eşlik etti.

Projeyle ilgili bilgiler veren Limak Enerji Grubu Kurumsal İletişim Müdürü Yusuf Ziya Yüce, “Trafolar Konuşuyor, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ.’nin sürdürülebilir bir sosyal sorumluluk projesi. Amacımız toplumu ilgilendiren konularda merkezi konumdaki trafo binaları üzerinden sosyal mesaj vermek. Daha önce engelliler, trafik kuralları, kan bağışı gibi trafolar yapmıştık. Bugün de obeziteye karşı atılan adımları anlattık. Projemiz 3 yıldır devam ediyor, bu süreçte 40 trafo boyadık. Toplamda 80 trafoda uygulama yapmayı hedefliyoruz. Çalışmalarımız devam edecek” dedi.