Konutta kredi faizi tamam, gözler KDV ve harç indiriminde

24 Ocak 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş Adamları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, kamu bankalarının 1 Ocak itibariyle sıfır konutlarda kredi faizini yüzde 0.99’dan yüzde 0.79’a indirmesinin inşaat sektörü için umut olduğunu belirtti. Andıç, KDV oranında ve tapu harçlarındaki indirimin de 31 Aralık itibariyle sona erdiğini hatırlatarak, 2020’de indirimin yeniden uygulanmasını beklediklerini kaydetti. Mustafa Andıç, “2020’yi olumlu görüyoruz. Özellikle konut kredi faizlerinde 0,79 kampanyası çok önemli bir kampanya. Bu beklediğimiz bir uygulamaydı. Birinci el konutlar kredi faiz indiriminden daha fazla faydalanırsa yeni projelerin önü açılır. Bu da istihdama, malzeme üreticilerine, sektörün tamamına fayda sağlar. 0,79 kampanyasında bu düzeltildi. 2020 için de umut oldu. Öte yandan KDV oranında ve tapu harçlarında indirim 31 Aralık 2019 itibariyle sona erdi. KDV indirimi yüzde 8’den 18’e yükselirken, tapu harçları da yüzde 3’ten yüzde 4’e çıktı. 2020’de indirimlerin yeniden uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Geçen yıl 49.936 konut satıldı

Geçen yıl Bursa’da 49 bin 936 konut satışı yapıldı. Satışların büyük kısmını oluşturan 16 bin 98 konut kentin gelişmeye devam eden batı bölgesindeki Nilüfer’de gerçekleşti. Eylül ayından sonra en yüksek konut satışı 7 bin 298 konutla Aralık ayında yapıldı. bir önceki yıla oranla toplam konut satışında yüzde 3’lük bir gerileme kaydedildi. Yabancılara konut satışında da yüzde 23’lük bir gerilemeyle 2 bin 213 konut satışı yapıldı.