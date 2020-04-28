Konutta stoklar eriyor, yeni proje teslimleri 2021’i bulacak

28 Nisan 2020

Esra ÖZARFAT

BURSA - Bursa’da mart ayında önceki aya göre ilk satışlarda yüzde 18,51, ikinci elde yüzde 13,20, ipotekli satışlarda yüzde 4,99, diğer satışlarda yüzde 21,69 azalma kaydedildi. İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği (İMSİAD) Başkanı Mustafa Andıç, konut satışında ülke geneline göre Bursa’da yaşanan gerilemenin daha yüksek olduğunu dikkat çekti. Andıç, “Bunun Bursa özelindeki nedenlerine baktığımızda, son yıllarda kentsel dönüşümde yaşanan sıkıntılar, covid 19 salgını nedeniyle sanayi şehri olan Bursa’da fabrikaların üretime ara vermeleri, mahkemelerin verdikleri imar iptalleri sonrasında aynı bölgedeki suçsuz parsellerin de olumsuz etkilenmeleri öne çıkmaktadır” dedi. İnşaat sektörü için ilave önlemlere ihtiyaç duyulduğunu belirten Andıç, “Sıfır konut satışlarında geçici bir dönem tapu alım satım harçları sıfırlanarak sıfır konut satışı teşvik edilmeli, konut ve ticari alanların satışında aralık ayında son bulan KDV indirimlerinin tekrar uygulanmalı. Tapu memurlarının evde satış sözleşmesi imzalatmaları gibi, değişen şartlara uyum sağlayan yeni adımlar atılmalı. Yapı denetim firmalarının inşaat firmasıyla sözleşmesini feshetmesinden dolayı düşen ruhsatlar için, ruhsatsız inşaat muamelesi yapılmaması, inşaat malzemesi alımında KDV’nin yüzde 1’e indirilmesi gibi adımların zaman kaybetmeksizin atılmasını önemli görmekteyiz” diye konuştu.

Öte yandan halihazırda devam eden konut projelerinin tesliminin 2021’i bulacağını ifade eden Mustafa Andıç, konut stoklarının gün geçtikçe erdiğini belirterek, “Önümüzdeki günlerde konut alıcılarının aradıkları konutu bulamayabilecekleri, konut arzının yetersiz kalacağı bir dönem yaşanması söz konusudur. Öte yandan mali piyasalardaki spekülatif iniş çıkışlar nedeniyle, birikimlerini koruma güdüsüyle güvenli liman arayan vatandaşlarımızın zarara uğramamaları için, en güvenli yatırım aracı olan konuta yönelmelerini tavsiye ediyorum” değerlendirmesini yaptı.