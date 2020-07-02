Konya, ayakkabıda çıkışı yatırım ve 'online’da arıyor

02 Temmuz 2020

RABİA KORKMAZ KOÇ/KONYA

Pandemi ile fuarların iptal edilmesi, yurtdışına çıkış yasağıyla birlikte hammaddede yaşanan kriz ayakkabıcıları yeni çıkış arayışına itti. Türkiye’nin ayakkabı üretiminde lokomotif şehir olan Konya’daki sektörün iki önemli temsilcisi pandemi sürecinde yaşadıkları sıkıntıları DÜNYA’ya anlattı.

Lamcı Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Lamcı, pandemiden dolayı ithalatın durması, gümrüklerdeki, gemilerdeki, uçaklardaki, sirkülasyonun sekteye uğramasından dolayı hammadde sıkıntısının devam ettiğini söyledi. Mevcut hammaddenin bittiğini belirten Lamcı, “2 dolara aldığımız bazı ürünler 10 dolara kadar çıktı. Günü dolmaya başlayan bazı hammaddelerin ise fiyatı düşmeye başladı. Çünkü bozulacak çöpe atılacak. Deri ve suni deri altında kullanılan bezler büyük problem yarattı. Bu bezler aynı zamanda maske hammaddesi olduğundan satış oraya yöneldi. Fiyatı 2 dolardan 10 dolara kadar çıktı. Türkiye’de üreten firma sayısı sınırlı. İthalat da gelmeyince büyük üreticiler olarak hammadde sıkıntısı yaşadık” açıklamasını yaptı.

Küçük üreticilerin kan kaybettiğini, iş yerleri kapananların olduğunu söyleyen Lamcı, 1 Haziran’dan itibaren taleplerin artmaya başladığını belirtti. Lamcı, bu hafta özellikle yurtdışından büyük tabletlerin geldiğini dile getirerek, “Yeni yeni sektör hızlanmaya başladı. İthal edilen ürünlerin stoklarının erimesi üretimin belli noktalara yoğunlaşmasına vesile oldu. Bir tarafta talep bir tarafta malzeme eksikliği var, çünkü hammadde ithal edemiyoruz” dedi.

Koronavirüsten bazı şeyler öğrendiklerini bildiren Lamcı, şunları söyledi: “Biz hem ihracata hem de iç piyasaya hitap etmek zorunda olan bir sektörüz. Bu süreçte ihracatta olduğu gibi iç piyasada da çok büyük problem yaşadık. Yaz sezonunu kapattık. Şimdi ‘2021’de ne yapabiliriz?’ diye düşünüyoruz. Salgından çıkartmamız gereken ders şu; yurtdışına bağlı olduğumuz ürünleri yurt içerisinde nasıl üretebiliriz? Bunu bilmemiz lazım.” Firma olarak dışa bağımlılığı azaltmak için yatırım yaptıklarını açıklayan Lamcı, “İlave makine yatırımlarımız var. Bu yıl ilave makine yatırımına başladık” şeklinde konuştu.





“Online, geleceğimizi belirleyecek”



Libero Ayakkabı Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Uyanık pandemi sürecinde sektörün online satış noktasında atılım yaptığını dile getirdi. Bu süreçte Çin’den nihai ürün almadıkları için ihracatta sıkıntı yaşamadıklarını kaydeden Uyanık, “Üretici fi rma olarak hammadde sıkıntısı yaşamadık” dedi. Süreçten tüm sektörler kadar etkilendiklerini belirten Uyanık, “İlerde deri ayakkabılara talep artacağı yönünde görüşler var. Bu yüzden yüzde 100 deri olan üretimimizi Ar-Ge ile daha da iyileştireceğiz ve sıkıntıları en aza indireceğiz. Pandemi olmasaydı bu yıl ihracat yüzde 50 artabilirdi. Fakat bu oran düştü” diye konuştu. Bu dönem fi rma olarak perakendede düşen satışları online’da kapattıklarını ifade eden Uyanık, “Fuarların iptal edilmesi ihracatımızı ve dış ticaretimizi olumsuz etkiledi. Gerekli tedbirler alınarak fabrikamızda üretimimiz devam etti. Nihai tüketici ile online mağazamızda buluştuk” dedi.