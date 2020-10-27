Konya Büyükşehir ve Selçuk Üniversitesi, tarım için işbirliği yaptı

27 Ekim 2020

KONYA-DÜNYA

Konya’nın çok önemli bir tarım şehri olduğunu ifade eden Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi kurulması için Selçuk Üniversitesi ile işbirliği protokolü imzaladıklarını açıkladı. Altay, “İmzaladığımız protokolle üniversitemizin akademik birikimiyle bizim 6 yıldır sahada elde ettiğimiz birikimi değerlendireceğiz. Uluslararası Tarımsal Eğitim Merkezi, özellikle genç çiftçi eğitiminde ve yeni ürünlerin üretilmesi konusunda bir araştırma laboratuvarı olacak” dedi.

İmzalanan protokolle üniversiteye ait seraların modernizasyonunun Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacağını aktaran Başkan Altay, “Yönetimde ortak akıl ve fikir birliğini önemsiyoruz. Bu protokolün Konya'nın tarımına çok önemli bir katkı sunacağını düşünüyorum. Üniversite, bilgi birikimini her alanda Konya'nın gelişimine sunuyor" ifadelerini kullandı.

Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ise, görevi devraldıkları andan itibaren birçok alanda protokol imzaladıklarını belirterek, “Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye'de lokomotif olan belediyelerden bir tanesi” dedi.

“Bilimsel dokunuşlarla tarıma katkı sağlamak istiyoruz”

Prof. Dr. Aksoy, “Konya bir tarım ve sanayi şehri. Bu tarım şehrinde bölgedeki en köklü üniversite olan Selçuk Üniversitesi bünyesindeki Ziraat Fakültesi ile Veterinerlik Fakültesi’ndeki akademik kadromuz, üniversitemizin bilimsel alandaki çalışmalarını şehrimizin tarım alanındaki veya bu alana yönelik hayvansal alanlardaki yenilikçi ve genç girişimcileri destekleyici noktalarda bilgilerini paylaşacak. Tarım ve hayvancılığın geliştirilmesine bilimsel dokunuşlarla katkı sağlamak istiyoruz” dedi.