Konya iş dünyası tek ses

02 Mart 2020

Konya iş dünyasından Bahar Kalkanı Harekâtına destek mesajı verildi. İş dünyasını temsil eden kurum ve kuruluşların ortak bildirisini Konya Ticaret Odası Başkanı ve TOBB Başkan Yardımcısı Selçuk Öztürk tarafından okundu. Konya Ticaret Odası Konferans Salonu’ndan düzenlenen basın toplantısında okunan bildiride şu ifadelere yer verildi.



Konya iş dünyası ve STK'ların bir araya geldiği toplantıda şu açıklama metni okundu:



"Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk

Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik

Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz

Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun

Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin

Türkiye’nin barış ve huzur odaklı çabalarıysa, ne yazık ki, pek çok ülkede karşılık görmedi

Buradan tekrar sesleniyoruz

Bu saldırı, asla kabul edilemez

Dolayısıyla, masum insanları katleden ve ülkemizin güvenliğine de açık tehdit oluşturan bu rejim unsurlarına karşı sessiz kalmamız beklenemez

“Bahar Kalkanı” harekâtıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır.

Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz

Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız

İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz

Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz

Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz

Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik

Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız

Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız"

Açıklama katılan kurum ve kuruluşlar şöyle:



Akşehir Ticaret Borsası, Akşehir Ticaret ve Sanayi Odası, ASKON Konya Şubesi, Beyşehir Ticaret Ve Sanayi Odası, Cihanbeyli Ticaret Borsası, Çevre Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Çumra Ticaret Ve Sanayi Odası, DERSİAD Konya Şubesi, Doğanhisar Ticaret Odası, Elektrik Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Ereğli Ticaret Borsası, Ereğli Ticaret Ve Sanayi Odası, Gıda Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Girişimci İşadamları Vakfı Konya Şubesi, HAK-İŞ, Harita Ve Kad Müh Odası, Ilgın Ticaret Borsası, Ilgın Ticaret Ve Sanayi Odası, İnşaat Müh Odası Konya Şubesi, İpekyolu Sanayici ve İş Adamları Derneği Jeofizik Müh Odası Konya Şubesi, Jeoloji Müh Odası Konya Şubesi, KAMU-SEN, Karapınar Ticaret Borsası, Karapınar Ticaret Ve Sanayi Odası, Kimya Müh ODASI Konya Şubesi, KOMÜT Konya Müteahhitler Birliği, KONTİMDER Konya Tesisat ve İnş. Malz. Derneği, Konya Barosu, Konya Eczacılar Odası, Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Konya Genç İş İnsanları Derneği, Konya Merkez Ziraat Odası, Konya Noterler Odası, Konya Sanayi Odası, Konya Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası, Konya Sivil Toplum Kuruluşları Platformu, Konya Tabipler Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Ticaret Odası, Konya Veteriner Hekimler Odası, Maden Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi, MEMUR-SEN, Mimarlar Odası Konya Şubesi, MÜSİAD Konya Şubesi, Orman Mühendisleri Odası Konya Şubesi, Peyzaj Mimarlar Odası, SELSİAD Selçuklu Sanayici ve İş Adamları Derneği, Seydişehir Ticaret Ve Sanayi Odası, Şehir Plancılar Odası Konya Şubesi, TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı, TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı, TÜMSİAD Konya Şubesi, TÜRK-İŞ, Türkiye Emekliler Derneği Konya Şubesi, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği TÜRSAB, Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şubesi