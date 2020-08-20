Konya iş dünyasından Kızılay'a kan bağışı

20 Ağustos 2020

KONYA-DÜNYA

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Konya İl Başkanlığı Kızılay iş birliği ile kan bağışı kampanyası düzenledi. 2 gün süren kan bağış kampanyasına katılım sevindirdi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ASKON Konya İl Başkanı Atilla Sinacı, iş dünyasının sosyal sorumluluk görevlerine önem vermesi gerektiğini dile getirdi. Sinacı, “Biz iş dünyasını temsil eden bir oluşumuz. Bununla birlikte sosyal sorumlulukları önemsiyoruz. Bu anlamda yönetimimizle birlikte güzel bir etkinliğe imza attık. Pandemi sürecinde kan bağışında azalma, kan ihtiyacında artış olmuş. Biz de harekete geçtik. Kızılay ile işbirliği yaparak bağış için kamuoyu oluşturduk. Tüm üyelerimiz ve Konya’daki birçok iş adamını davet ettik. Vatandaşımızın da desteği ile iki günde yoğun katılım oldu. Bunu devam ettireceğiz. Kan bağışı çok önemli. Bir gün hepimize lazım olabilir” dedi.

Bir insanın hayatını kurtarmaya vesile olmaktan daha güzel bir şey olmadığını ifade eden Sinacı, “Türk Kızılay’ı burada çok önemli bir misyonu yürütüyor. Bizler de her daim onların yanında olmalıyız. Bağış kampanyası 2 gün sürdü. Yüzlerce insan kampanyaya destek olarak kan bağışında bulundu” dedi.