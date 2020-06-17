Konya Karatay’da mesleki eğitim desteklenecek

17 Haziran 2020

KONYA-DÜNYA

Konya’nın Karatay ilçesinde belediye ve Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı(KOP), yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Karatay Belediyesi ve KOP işbirliğiyle hazırlanan “Mesleki Gelişim ve Uyum Projesi” için KOP İdaresi Başkanlığı’nda imza protokolü, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca ile Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur tarafından gerçekleştirildi.

“Teknoloji tüketen değil, üreten nesiller yetişecek”

Konya Göç İdaresi İl Müdürlüğü, Konya Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği(UNHCR) ile Karatay İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri’nin de destek verdiği proje protokol töreninde konuşan Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, belediye olarak 7’den 70’e herkese ve ilçedeki her alana hizmet verdiklerini söyledi.

Kılca, sözlerine şöyle devam etti: “Rutin belediyecilik hizmetlerimizin yanı sıra sosyal, kültürel, eğitim ve sağlık alanında da önemli gayretlerimiz var. Bu kapsamda da her geçen gün özgün, yepyeni projelere imza atıyor ve yeni kurslar açıyoruz. Bugün de bunlardan biri olan Mesleki Gelişim ve Uyum Projemizin protokolünü KOP İdaremizle imzalıyoruz. Birçok kurum ve kuruluş da projeye destek veriyor. Ben tüm kurum temsilcilerimize teşekkür ediyorum. İlçemizde, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı 3 okula Robotik Kodlama Atölyesi kuruyoruz. Bu projeyle teknolojiyi yalnızca tüketen değil, teknolojiyi üreten nesiller yetiştirmeyi hedefliyoruz. Uzmanlar tarafından verilecek eğitimlerle robotik kodlamanın Konya ve Karatay’da yaygınlaşmasını amaçlıyoruz.”

“Ara eleman eğitimi ve istihdamına katkı sağlayacağız”

Söz konusu projeyle ayrıca 3’er adet Spor Atölyesi ve El Sanatları Atölyesi’nin de kurulacağını söyleyen Kılca, proje ortağı kurumların uzmanlarının projeye dahil olacak vatandaşlara eğitim ve seminerler vereceğini, böylece hem Konya’nın önemli bir ihtiyacı olan ara elamanın eğitilmesi ve istihdamına da katkı sağlayacaklarına vurgu yaptı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur da Karatay Belediyesi ile birlikte bugüne kadar önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bu projemizle de program kapsamına giren vatandaşların mesleki gelişim ve istihdamına katkı sunulacak” dedi.

Söz konusu projeyle ayrıca 3’er adet Spor Atölyesi Ve El Sanatları Atölyesi’nin de kurulacağını söyleyen Kılca, proje ortağı kurumların uzmanlarının projeye dahil olacak vatandaşlara eğitim ve seminerler vereceğini, böylece hem Konya’nın önemli bir ihtiyacı olan ara elamanın eğitilmesi ve istihdamına da katkı sağlayacaklarına vurgu yaptı.

Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkan Vekili Halil İbrahim Tongur da Karatay Belediyesi ile birlikte bugüne kadar önemli projeler hayata geçirdiklerini ifade ederek, “Bu projemizle de program kapsamına giren vatandaşların mesleki gelişim ve istihdamına katkı sunulacak” dedi.