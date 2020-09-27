Konya Şeker, 118 günde 3,6 milyon ton pancar işleyecek

27 Eylül 2020

KONYA-DÜNYA

Gıda devi Konya Şeker’in Çumra Şeker’le birlikte 2020-2021 Pancar Alım Kampanyası Çumra Şeker’de düzenlenen törenle başladı. Çumra Şeker fabrikasının da içinde bulunduğu Çumra Kampüsü’nde gerçekleştirilen programa, Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, Çumra İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlhan Değirmancı, İlçe Emniyet Müdürü Barış Şengül, İlçe Tarım Müdürü Fatih Demirci, İlçe DSİ Müdürü Bülent katıldı.

Programda açılış konuşmasını Konya Şeker Genel Müdürü Vural Kâmil Akyazan yaptı. Akyazan konuşmasında, “Bu kampanya dönemi 118 gün sürecek. Bu süre boyunca Konya Şeker ve Çumra Şeker olmak üzere iki şeker fabrikamız, Konya Şeker hinterlandında bulunan 222 köyde ve 502 bin 614 dekarlık alanda, 15 bin 47 üreticimizin ürettiği şeker pancarını 8 bölgede, 36 kantarda, 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat alacak. Bu sene yaklaşık 3 milyon 600 bin ton pancar alımı gerçekleştireceğiz. Fireli 3 milyon 600 bin ton pancardan 460 bin ton şeker üreteceğiz. Her iki fabrikamızla günlük 28 bin ton pancar işleyerek, 710 bin ton yaş pancar küspesi, 130 bin ton melas, 63 bin ton kuru küspe üretilmesi planlanıyor” diye konuştu.